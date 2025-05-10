https://ria.ru/20250510/pakistan-2016178379.html

Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия

Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2025

Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия

Пакистан в данный момент не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:44:00+03:00

2025-05-10T10:44:00+03:00

2025-05-10T10:59:00+03:00

пакистан

обострение отношений между индией и пакистаном

в мире

индия

исламабад

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в данный момент не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации напряженности с Индией."Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант "сейчас не рассматривается", но если ситуация возникнет, то "наблюдатели" также пострадают", - сообщает пакистанское издание Dawn.Глава минобороны Пакистана также опроверг заявления о проведении заседания Национального командования, которое отвечает за принятие оперативных решений по ядерному оружию Пакистана.Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html

пакистан

индия

исламабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пакистан, обострение отношений между индией и пакистаном, в мире, индия, исламабад, операция синдур в пакистане