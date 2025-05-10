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Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2025
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10:44 10.05.2025 (обновлено: 10:59 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016178379.html
Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия
Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 10.05.2025
Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия
Пакистан в данный момент не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:44:00+03:00
2025-05-10T10:59:00+03:00
пакистан
обострение отношений между индией и пакистаном
в мире
индия
исламабад
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в данный момент не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации напряженности с Индией."Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант "сейчас не рассматривается", но если ситуация возникнет, то "наблюдатели" также пострадают", - сообщает пакистанское издание Dawn.Глава минобороны Пакистана также опроверг заявления о проведении заседания Национального командования, которое отвечает за принятие оперативных решений по ядерному оружию Пакистана.Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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пакистан
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пакистан, обострение отношений между индией и пакистаном, в мире, индия, исламабад, операция синдур в пакистане
Пакистан, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, В мире, Индия, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане
Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия

Глава МО Асиф: Пакистан сейчас не рассматривает возможность использования ЯО

© Getty Images / AnadoluЗапуск ракеты Хатф-IX (НАСР) ВС Пакистана
Запуск ракеты Хатф-IX (НАСР) ВС Пакистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Getty Images / Anadolu
Запуск ракеты Хатф-IX (НАСР) ВС Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в данный момент не рассматривает возможность использования ядерного арсенала, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф на фоне эскалации напряженности с Индией.
"Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант "сейчас не рассматривается", но если ситуация возникнет, то "наблюдатели" также пострадают", - сообщает пакистанское издание Dawn.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
Глава минобороны Пакистана также опроверг заявления о проведении заседания Национального командования, которое отвечает за принятие оперативных решений по ядерному оружию Пакистана.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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ПакистанОбострение отношений между Индией и ПакистаномВ миреИндияИсламабадОперация Синдур в Пакистане
 
 
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