Индия заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе
ВС Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе
© AP Photo / Channi AnandИндийские военные
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии отмечает, что Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх.
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"Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы", - сказала она в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.