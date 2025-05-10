https://ria.ru/20250510/pakistan-2016162808.html

Индия заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе

Индия заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе - РИА Новости, 10.05.2025

Индия заявила, что Пакистан перебрасывает войска к границе

Армия Индии отмечает, что Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации, заявила командир... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:56:00+03:00

2025-05-10T08:56:00+03:00

2025-05-10T08:56:00+03:00

пакистан

исламабад

индия

в мире

обострение отношений между индией и пакистаном

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Армия Индии отмечает, что Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации, заявила командир авиакрыла (аналог звания майора) ВВС Индии Виомика Сингх. "Было замечено, что пакистанские военные перебрасывают свои войска в передовые районы, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации ситуации. Вооруженные силы Индии по-прежнему находятся в высокой степени боевой готовности. Все враждебные действия были эффективно пресечены и на них были даны соответствующие ответы", - сказала она в ходе брифинга МИД и армии Индии в субботу утром. Представитель армии отметила, что "вооруженные силы Индии подтверждают свою приверженность деэскалации, при условии, что вооруженные силы Пакистана ответят взаимностью". Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

пакистан

исламабад

индия

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пакистан, исламабад, индия, в мире, обострение отношений между индией и пакистаном