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Премьер Пакистана провел совещание после старта операции против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
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05:13 10.05.2025 (обновлено: 08:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016152618.html
Премьер Пакистана провел совещание после старта операции против Индии
Премьер Пакистана провел совещание после старта операции против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Премьер Пакистана провел совещание после старта операции против Индии
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование после старта операции против Индии, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:13:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
операция синдур в пакистане
geo
кашмир
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование после старта операции против Индии, сообщает телеканал Geo.Ранее телеканал сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии."Вскоре после того, как Пакистан начал... (военную операцию против Индии - ред.) и ударил по нескольким индийским военным объектам, премьер-министр Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования", - говорится в публикации на сайте телеканала.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/udar-2016151826.html
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в мире, пакистан, индия, операция синдур в пакистане, geo, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Операция Синдур в Пакистане, Geo, Кашмир, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Премьер Пакистана провел совещание после старта операции против Индии

Geo: премьер Пакистана Шариф провел совещание после старта операции против Индии

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование после старта операции против Индии, сообщает телеканал Geo.
Ранее телеканал сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.
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"Вскоре после того, как Пакистан начал... (военную операцию против Индии - ред.) и ударил по нескольким индийским военным объектам, премьер-министр Шахбаз Шариф созвал заседание Национального командования", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреПакистанИндияОперация Синдур в ПакистанеGeoКашмирОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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