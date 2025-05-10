https://ria.ru/20250510/pakistan-2016150715.html

СМИ: Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы

СМИ: Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: Пакистан заявил об уничтожении индийской авиабазы

Пакистан утверждает, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена в ходе крупномасштабной военной операции против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:16:00+03:00

2025-05-10T04:16:00+03:00

2025-05-10T08:34:00+03:00

в мире

пакистан

операция синдур в пакистане

индия

кашмир

geo

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан утверждает, что индийская авиабаза Адампур была уничтожена в ходе крупномасштабной военной операции против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности."Пакистан разрушил индийский аэродром Адампур", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности.Телеканал Samaa также утверждает, что удары были нанесены по авиабазе в Сринагаре, а в городе Чандигарх был поражен склад оружия.Ранее Geo сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016149774.html

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148678.html

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в мире, пакистан, операция синдур в пакистане, индия, кашмир, geo, обострение отношений между индией и пакистаном