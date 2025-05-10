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Пакистан обстрелял авиабазы в Индии - РИА Новости, 10.05.2025
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03:30 10.05.2025 (обновлено: 08:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016149055.html
Пакистан обстрелял авиабазы в Индии
Пакистан обстрелял авиабазы в Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан обстрелял авиабазы в Индии
Пакистан в рамках крупномасштабной военной операции против Индии обстрелял индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот, сообщает телеканал Geo со ссылкой на РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:30:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
операция синдур в пакистане
кашмир
geo
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в рамках крупномасштабной военной операции против Индии обстрелял индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности."Индийская авиабаза Удхампур - важная боевая позиция - и авиабаза Патханкот подверглись тяжелым ударам", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016146693.html
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в мире, пакистан, индия, операция синдур в пакистане, кашмир, geo, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Операция Синдур в Пакистане, Кашмир, Geo, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Пакистан обстрелял авиабазы в Индии

Geo: Пакистан обстрелял авиабазы Удхампур и Патханкот в Индии

© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные на улице Пешавара
Пакистанские военные на улице Пешавара - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные на улице Пешавара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в рамках крупномасштабной военной операции против Индии обстрелял индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
"Индийская авиабаза Удхампур - важная боевая позиция - и авиабаза Патханкот подверглись тяжелым ударам", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности.
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Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреПакистанИндияОперация Синдур в ПакистанеКашмирGeoОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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