Пакистан обстрелял авиабазы в Индии
Geo: Пакистан обстрелял авиабазы Удхампур и Патханкот в Индии
© AP Photo / Mohammad SajjadПакистанские военные на улице Пешавара
© AP Photo / Mohammad Sajjad
Пакистанские военные на улице Пешавара. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан в рамках крупномасштабной военной операции против Индии обстрелял индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
"Индийская авиабаза Удхампур - важная боевая позиция - и авиабаза Патханкот подверглись тяжелым ударам", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.