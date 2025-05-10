https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148678.html
Пакистан заявил об уничтожении склада ракет предприятия BrahMos в Индии
Пакистан заявил об уничтожении склада ракет предприятия BrahMos в Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан заявил об уничтожении склада ракет предприятия BrahMos в Индии
Пакистан утверждает, что в рамках крупномасштабной военной операции против Индии уничтожил склад ракет предприятия BrahMos, сообщает телеканал Geo со ссылкой на РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:27:00+03:00
2025-05-10T03:27:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
geo
брамос
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_f72069414d6f49aeff9f6a6362a58b23.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пакистан утверждает, что в рамках крупномасштабной военной операции против Индии уничтожил склад ракет предприятия BrahMos, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. "На начальном этапе операции был... уничтожен склад ракет BrahMos в Бисе", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на источники в службе безопасности. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148066.html
пакистан
индия
кашмир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564432702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_99a658b1b9de69dfe1cb2d687b560519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, кашмир, geo, брамос, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Geo, Брамос, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Пакистан заявил об уничтожении склада ракет предприятия BrahMos в Индии
Geo: Пакистан заявил об уничтожении склада ракет предприятия BrahMos в Индии