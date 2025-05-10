Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Geo: Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
"Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...> в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, пакистанская армия обстреляла индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.
Кроме того, как передает Geo, Исламабад вывел из строя 70% электросети Индии.
Эскалация конфликта
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.