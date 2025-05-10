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Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
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03:14 10.05.2025 (обновлено: 09:47 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148455.html
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:14:00+03:00
2025-05-10T09:47:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
исламабад
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности."Пакистан начал крупномасштабную военную операцию &lt;...&gt; в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", — говорится в публикации.По данным телеканала, пакистанская армия обстреляла индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.Кроме того, как передает Geo, Исламабад вывел из строя 70% электросети Индии.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html
https://ria.ru/20250510/ataka-2016159767.html
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном, исламабад
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Исламабад
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Geo: Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии

© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
"Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...> в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", — говорится в публикации.
Индия - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Индия приостановила работу 32 аэропортов
Вчера, 22:38
По данным телеканала, пакистанская армия обстреляла индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.
Кроме того, как передает Geo, Исламабад вывел из строя 70% электросети Индии.
Последствия авиаудара со стороны Пакистана по жилому району в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Индия заявила об отражении атаки со стороны Пакистана
08:27

Эскалация конфликта

Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений между Индией и ПакистаномИсламабад
 
 
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