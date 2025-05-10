https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148455.html

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:14:00+03:00

2025-05-10T03:14:00+03:00

2025-05-10T09:47:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

исламабад

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщил Geo со ссылкой на источники в службе безопасности."Пакистан начал крупномасштабную военную операцию <...> в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", — говорится в публикации.По данным телеканала, пакистанская армия обстреляла индийские военные авиабазы Удхампур и Патханкот.Кроме того, как передает Geo, Исламабад вывел из строя 70% электросети Индии.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html

https://ria.ru/20250510/ataka-2016159767.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном, исламабад