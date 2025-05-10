https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148066.html

В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник

В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2025

В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник

БПЛА сбит рядом с авиабазой при аэропорте в пакистанском городе Суккур, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:09:00+03:00

2025-05-10T03:09:00+03:00

2025-05-10T03:09:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. БПЛА сбит рядом с авиабазой при аэропорте в пакистанском городе Суккур, сообщает телеканал Geo. "Недалеко от авиабазы, прилегающей к аэропорту Суккур, был сбит беспилотник", - говорится в материале на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции. Ранее телеканал со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщил, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было, пакистанская ПВО перехватила ракеты. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

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в мире, пакистан, индия, суккур, geo, операция синдур в пакистане