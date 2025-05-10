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В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2025
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03:09 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016148066.html
В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник
В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2025
В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник
БПЛА сбит рядом с авиабазой при аэропорте в пакистанском городе Суккур, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:09:00+03:00
2025-05-10T03:09:00+03:00
в мире
пакистан
индия
суккур
geo
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. БПЛА сбит рядом с авиабазой при аэропорте в пакистанском городе Суккур, сообщает телеканал Geo. "Недалеко от авиабазы, прилегающей к аэропорту Суккур, был сбит беспилотник", - говорится в материале на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции. Ранее телеканал со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщил, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было, пакистанская ПВО перехватила ракеты. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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в мире, пакистан, индия, суккур, geo, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Суккур, Geo, Операция Синдур в Пакистане
В Пакистане рядом с авиабазой сбили беспилотник

Geo: рядом с авиабазой в пакистанском городе Суккур сбит беспилотник

© AP Photo / Fareed KhanПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Fareed Khan
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. БПЛА сбит рядом с авиабазой при аэропорте в пакистанском городе Суккур, сообщает телеканал Geo.
"Недалеко от авиабазы, прилегающей к аэропорту Суккур, был сбит беспилотник", - говорится в материале на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного представителя полиции.
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Ранее телеканал со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщил, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было, пакистанская ПВО перехватила ракеты.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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