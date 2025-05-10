https://ria.ru/20250510/pakistan-2016147157.html
Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии
Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии
Пакистан закрывает небо до полудня по местному времени (14:00 мск) на фоне ударов со стороны Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление аэропортов... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:35:00+03:00
2025-05-10T02:35:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
geo
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан закрывает небо до полудня по местному времени (14:00 мск) на фоне ударов со стороны Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на управление аэропортов страны. "Страна закрывает свое воздушное пространство для всех перелетов с 3:15 (5:15 мск) до 12:00 (14:00 мск) из беспокойства по поводу вопросов безопасности после индийских военных ударов", - говорится в сообщении.Ранее телеканал со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщал о том, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было, пакистанская ПВО перехватила ракеты. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html
https://ria.ru/20250508/cnn-2015772188.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, geo, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Geo, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Пакистан закрыл небо из-за ударов со стороны Индии
Geo: Пакистан закрыл небо до полудня из-за ударов со стороны Индии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Пакистан закрывает небо до полудня по местному времени (14:00 мск) на фоне ударов со стороны Индии, сообщает телеканал Geo
со ссылкой на управление аэропортов страны.
«
"Страна закрывает свое воздушное пространство для всех перелетов с 3:15 (5:15 мск) до 12:00 (14:00 мск) из беспокойства по поводу вопросов безопасности после индийских военных ударов", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри сообщал о том, что Индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам: Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было, пакистанская ПВО перехватила ракеты.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.