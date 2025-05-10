https://ria.ru/20250510/pakistan-2016146045.html

СМИ: ПВО Пакистана сбила нацеленные на авиабазы индийские ракеты

СМИ: ПВО Пакистана сбила нацеленные на авиабазы индийские ракеты - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: ПВО Пакистана сбила нацеленные на авиабазы индийские ракеты

ПВО Пакистана успешно перехватила индийские ракеты, нацеленные на авиабазы, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T02:07:00+03:00

2025-05-10T02:07:00+03:00

2025-05-10T08:34:00+03:00

в мире

пакистан

geo

операция синдур в пакистане

индия

кашмир

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. ПВО Пакистана успешно перехватила индийские ракеты, нацеленные на авиабазы, сообщает телеканал Geo со ссылкой на главу управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.Ранее генерал-лейтенант сообщал о том, что индия выпустила ракеты по трем пакистанским авиабазам - Нур Хан, Мурид и Шоркот. По его словам, ущерба нанесено не было."ПВО успешно перехватила ракетные атаки... Индии", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на заявление Чаудри."Ждите нашего ответа", - добавил Чаундри.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016144185.html

https://ria.ru/20250509/kashmir-2016130110.html

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в мире, пакистан, geo, операция синдур в пакистане, индия, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном