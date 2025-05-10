https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268829.html
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО - РИА Новости, 11.05.2025
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле, заявил президент... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:49:00+03:00
2025-05-10T23:49:00+03:00
2025-05-11T03:40:00+03:00
россия
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016266954_0:271:2048:1423_1920x0_80_0_0_99ec31c07d1d593a78be0e599c7e459b.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев."И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, - здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии, прибывшим в Россию ранее для участия в праздновании Дня Победы.
https://ria.ru/20250424/posol-2013096384.html
россия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016266954_0:79:2048:1615_1920x0_80_0_0_191d22f5d196d6206c2f59c6e6cffd6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, в мире
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Владимир Путин, В мире
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Президент Гаглоев: Южная Осетия вместе с Россией добьется победы на СВО