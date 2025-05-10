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Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО - РИА Новости, 11.05.2025
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23:49 10.05.2025 (обновлено: 03:40 11.05.2025)
https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268829.html
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО - РИА Новости, 11.05.2025
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО
Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле, заявил президент... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-10T23:49:00+03:00
2025-05-11T03:40:00+03:00
россия
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев."И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, - здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии, прибывшим в Россию ранее для участия в праздновании Дня Победы.
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россия, южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, в мире
Россия, Южная Осетия, Алан Гаглоев, Владимир Путин, В мире
Президент Южной Осетии выразил уверенность в победе России на СВО

Президент Гаглоев: Южная Осетия вместе с Россией добьется победы на СВО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Жители Южной Осетии и власти республики поддерживают бойцов спецоперации и уверены в том, что добьются победы в этом общем с Россией деле, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
"И руководство республики, и рядовые граждане, исходя из наших возможностей, поддерживаем наших ребят, периодически ездим в зону специальной военной операции, встречаемся, привозим гуманитарную помощь. Все понимают, что это наше общее дело и наше общее будущее. То, что мы вместе добьемся очередной общей победы, - здесь никто в этом не сомневается. И будем вместе праздновать очередную победу", - сказал Гаглоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии, прибывшим в Россию ранее для участия в праздновании Дня Победы.
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РоссияЮжная ОсетияАлан ГаглоевВладимир ПутинВ мире
 
 
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