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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
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23:40 10.05.2025 (обновлено: 23:44 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/osetiya-2016266814.html
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:40:00+03:00
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южная осетия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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южная осетия, москва, владимир путин, алан гаглоев
Южная Осетия, Москва, Владимир Путин, Алан Гаглоев
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым начались в Кремле

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Южная ОсетияМоскваВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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