https://ria.ru/20250510/osetiya-2016266814.html

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:40:00+03:00

2025-05-10T23:40:00+03:00

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южная осетия

москва

владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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южная осетия

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южная осетия, москва, владимир путин, алан гаглоев