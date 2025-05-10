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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:40:00+03:00
2025-05-10T23:40:00+03:00
2025-05-10T23:44:00+03:00
южная осетия
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.
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южная осетия, москва, владимир путин, алан гаглоев
Южная Осетия, Москва, Владимир Путин, Алан Гаглоев
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Южной Осетии
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым начались в Кремле