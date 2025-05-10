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Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник" - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"
От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:05:00+03:00
2025-05-10T12:05:00+03:00
2025-05-10T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. "Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок - это "Орешник", от которого содрогается весь мир", - сказал Траоре в Москве на встрече со студентами РХТУ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, буркина-фасо, безопасность, ракета "орешник"
Москва, Буркина-Фасо, Безопасность, Ракета "Орешник"
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"
Президент Буркина-Фасо Траоре: от комплекса "Орешник" содрогается весь мир