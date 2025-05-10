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Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"

Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник" - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"

От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:05:00+03:00

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2025-05-10T12:12:00+03:00

москва

буркина-фасо

безопасность

ракета "орешник"

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. "Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок - это "Орешник", от которого содрогается весь мир", - сказал Траоре в Москве на встрече со студентами РХТУ.

москва

буркина-фасо

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, буркина-фасо, безопасность, ракета "орешник"