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Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник" - РИА Новости, 10.05.2025
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12:05 10.05.2025 (обновлено: 12:12 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/oreshnik-2016189460.html
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник" - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"
От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. РИА Новости, 10.05.2025
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москва
буркина-фасо
безопасность
ракета "орешник"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре. "Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок - это "Орешник", от которого содрогается весь мир", - сказал Траоре в Москве на встрече со студентами РХТУ.
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москва, буркина-фасо, безопасность, ракета "орешник"
Москва, Буркина-Фасо, Безопасность, Ракета "Орешник"
Президент Буркина-Фасо оценил российский комплекс "Орешник"

Президент Буркина-Фасо Траоре: от комплекса "Орешник" содрогается весь мир

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. От российского комплекса "Орешник" содрогается весь мир, заявил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре.
"Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок - это "Орешник", от которого содрогается весь мир", - сказал Траоре в Москве на встрече со студентами РХТУ.
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МоскваБуркина-ФасоБезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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