https://ria.ru/20250510/orbakayte-2015610716.html

Черная полоса Орбакайте: разводы, болезни, неудачи – совпадение или рок?

Черная полоса Орбакайте: разводы, болезни, неудачи – совпадение или рок? - РИА Новости, 10.05.2025

Черная полоса Орбакайте: разводы, болезни, неудачи – совпадение или рок?

Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачёвой, долгие годы оставалась сильной, успешной и знаменитой. Однако последние пару лет у певицы сплошная черная... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:08:00+03:00

2025-05-10T09:08:00+03:00

2025-05-10T09:08:00+03:00

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кристина орбакайте

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кристина Орбакайте, дочь легендарной Аллы Пугачёвой, долгие годы оставалась сильной, успешной и знаменитой. Однако последние пару лет у певицы сплошная черная полоса. На днях исполнительницу запретили в Латвии. Алла Пугачева же не поддержала родную дочь и не стала критиковать страну, где гостила у подруги Лаймы Вайкуле.Ранее у Орбакайте возникли проблемы с концертами в России. Многие из них были отменены после обращений активистов, оставив только выступления в Москве и Санкт-Петербурге. Певица была расстроена, так как привыкла к регулярным выступлениям на родине, которые помогали ей финансово. Тем не менее, Кристина уверяла, что встретится с российскими поклонниками "в лучшей жизни". При этом она не уточнила, что именно это означает.Вместо этого Орбакайте решила развивать карьеру за границей, выступая перед русскоязычной аудиторией и обещая выучить английский язык для будущих концертов. Однако её тур по США оказался неудачным. В социальных сетях все выглядело хорошо, но реальность была далека от идеала. Что же на самом деле происходит в жизни артистки и черная полоса Орбакайте – это совпадение или рок?Неудачи в личной жизни: от "идеальных браков" до громких разводовСначала неудачи преследовали Кристину Орбакайте в личной жизни. Одиннадцать лет отношений с певцом Владимиром Пресняковым закончились бурно и громко.Когда-то все начиналось хорошо. В 18 лет Владимир уже стал кумиром подростков. В это время в его жизни появляется 15-летняя Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачёвой, чья судьба, казалось, была предопределена известной фамилией. Их первая встреча состоялась на концерте в честь Дня Конституции в Измайлово. По-настоящему они увидели друг друга через пару недель на съемках новогодней программы "Голубой огонек". Кристина сразу привлекла внимание Владимира, и вскоре их общение переросло в роман.Их отношения развивались стремительно и без оглядки на общественные нормы. Они были молоды, влюблены и не думали о последствиях. Вместе они провели 11 лет – это был яркий, но непростой период. Гражданский брак, рождение сына Никиты, гастроли и совместные путешествия создавали впечатление идеальной жизни. Однако за кулисами скрывались проблемы. Говорили, что Пресняков вел слишком бурный образ жизни: вечеринки, алкоголь и неподходящее окружение. Он часто отсутствовал, а когда был рядом, замыкался в себе. Кристина долго терпела такие обстоятельства, но в какой-то момент стало очевидно, что продолжать вместе невозможно.Разрыв был болезненный для обоих, особенно для Владимира. Он не был готов к такому исходу событий. Появились даже слухи о клинической смерти певца. Позже они признаются, что оба были виноваты в таком исходе отношений.Сломанный нос, измены и публичное унижениеСледующий брак Кристины также не сложился. За скандальной историей отношений Орбакайте с чеченцем Русланом Байсаровым с увлечением наблюдала вся страна.Согласно чеченским традициям, дети, рожденные в временном браке, после развода остаются с отцом, который обязан воспитать их в мусульманской вере. Руслан Байсаров строго следовал этому правилу: его дочь от модели Кристины Ковтуновой и сыновья Дали и Элман, последнего родила модель Алина Цевина, всегда жили с ним.Именно связь Байсарова с Цевиной, развивавшаяся параллельно с отношениями с Кристиной Орбакайте, стала причиной их громкого разрыва. Узнав о неверности, певица, как и в истории с Владимиром Пресняковым, решительно разорвала отношения, забрав их общего сына Дени. Конфликт достиг апогея, когда Байсаров прилюдно поднял руку на Орбакайте, сломав ей нос.Их брак и раньше сопровождался бурными ссорами – бизнесмен, придерживающийся патриархальных взглядов, часто обвинял супругу в "неподобающем поведении", не соответствующем образу скромной мусульманской жены. Однако после каждого скандала следовали страстные примирения. Окончательную точку поставила беременность Алины Цевиной.Завершилась эта история судебным решением. Суд в Грозном постановил, что Дени должен воспитываться отцом, подтвердив приоритет чеченских традиций в этом вопросе.Проблемы со здоровьем, травля за высказывания матери, запрет на въезд в ЛатвиюПозже Кристина Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. С ним у певицы сложились хорошие отношения, однако черная полоса в жизни артистки не закончилась.Кристина Орбакайте должна была выступить в Кремле 8 марта в прошлом году. Однако в последний момент ее имя исчезло из программы. Первоначально говорили, что это связано со скандалом ее матери, Аллы Пугачевой, которая оскорбила россиян и ныне действующую власть. Однако новые детали указывали на то, что причиной отмены стало ухудшение здоровья певицы. Сама Кристина попросила организаторов убрать ее номер, сообщив о проблемах со здоровьем.Незадолго до проблем со здоровьем исполнительница вернулась из США, продолжая жить между двумя странами, что вызывает недовольство общественников. Также многие срывали свою злость на Орбакайте за высказывания Пугачевой. Однако музыкальный критик Сергей Соседов поддержал Кристину, считая негатив в ее адрес необоснованным."Кристина, кстати, ничего плохого о России не говорила. Да и что она может сказать?. Мать ее в дурь поперла, а дочка-то оказалась умнее. Гораздо умнее. Кристина ничего оскорбительного в адрес страны, которая дала ей всё, не говорит", — пояснил Соседов.Сейчас певица будет решать новые трудности, которые возникли в ее жизни. Кристина Орбакайте столкнулась с проблемами в Латвии, где её объявили персоной нон грата из-за поездок в Крым. Это привело к отмене запланированного концерта и возможной потере недвижимости в Юрмале, оставленной ей Борисом Моисеевым. Несмотря на это, Орбакайте заявила, что у неё всё в порядке, и назвала санкции мелким неудобством. Она также не исключила судебные разбирательства с латвийскими властями, утверждая, что искусству не должны ставиться границы.Жизнь Кристины Орбакайте в последние годы напоминает драматический сериал, где каждый новый эпизод приносит очередное испытание. Разводы, проблемы со здоровьем, общественная критика — всё это заставляет задуматься: неужели это просто череда неудач или нечто большее? Сейчас Кристина редко появляется на публике, сосредоточившись на здоровье и семье. Возможно, это время перезагрузки — шанс выйти из черной полосы с новыми силами.

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латвия, россия, сша, руслан байсаров, алла пугачева, кристина орбакайте