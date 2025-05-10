https://ria.ru/20250510/operatory-2016228206.html

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам поддержали расширение работы нефтегазовых операторов

Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:08:00+03:00

2025-05-10T17:08:00+03:00

2025-05-10T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам поддерживают расширение работы российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских компаний в РФ, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250510/soglashenie--2016227606.html

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