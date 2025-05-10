https://ria.ru/20250510/opasnost-2016246682.html

В Орловской области объявили авиационную опасность

В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 10.05.2025

В Орловской области объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:21:00+03:00

2025-05-10T19:21:00+03:00

2025-05-10T21:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. "Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, безопасность