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Постпредство России при ООН провело творческий вечер
Постпредство России при ООН провело творческий вечер - РИА Новости, 10.05.2025
Постпредство России при ООН провело творческий вечер
Свыше ста человек приняли участие в творческом вечере постпредства России при ООН, российские дипломаты и представители дружественных стран читали стихи и пели... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:36:00+03:00
2025-05-10T01:36:00+03:00
2025-05-10T07:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
василий небензя
александр твардовский
дмитрий полянский
оон
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
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ООН, 10 мая - РИА Новости. Свыше ста человек приняли участие в творческом вечере постпредства России при ООН, российские дипломаты и представители дружественных стран читали стихи и пели песни военных лет, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии также поучаствовали представители делегаций стран СНГ, русскоязычные сотрудники Секретариата ООН и журналисты. Гости вечера принесли фотографии ветеранов. В ходе творческого вечера выступило и руководство российской миссии: постпред РФ при ООН Василий Небензя прочитал стихотворение Александра Твардовского "В тот день, когда окончилась война", а первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский, среди прочего, прочитал стихотворение собственного сочинения. Также были и военные песни под гитару. Завершился вечер песней "День Победы" - ее участники спели хором.
https://ria.ru/20250210/pobeda-1998360689.html
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россия, василий небензя, александр твардовский, дмитрий полянский, оон, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Василий Небензя, Александр Твардовский, Дмитрий Полянский, ООН, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Постпредство России при ООН провело творческий вечер
В творческом вечере постпредства РФ при ООН приняли участие более ста человек