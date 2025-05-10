https://ria.ru/20250510/oon-2016145320.html

Постпредство России при ООН провело творческий вечер

Постпредство России при ООН провело творческий вечер - РИА Новости, 10.05.2025

Постпредство России при ООН провело творческий вечер

Свыше ста человек приняли участие в творческом вечере постпредства России при ООН, российские дипломаты и представители дружественных стран читали стихи и пели... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:36:00+03:00

2025-05-10T01:36:00+03:00

2025-05-10T07:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

василий небензя

александр твардовский

дмитрий полянский

оон

снг

80-летие победы в великой отечественной войне

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ООН, 10 мая - РИА Новости. Свыше ста человек приняли участие в творческом вечере постпредства России при ООН, российские дипломаты и представители дружественных стран читали стихи и пели песни военных лет, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии также поучаствовали представители делегаций стран СНГ, русскоязычные сотрудники Секретариата ООН и журналисты. Гости вечера принесли фотографии ветеранов. В ходе творческого вечера выступило и руководство российской миссии: постпред РФ при ООН Василий Небензя прочитал стихотворение Александра Твардовского "В тот день, когда окончилась война", а первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский, среди прочего, прочитал стихотворение собственного сочинения. Также были и военные песни под гитару. Завершился вечер песней "День Победы" - ее участники спели хором.

https://ria.ru/20250210/pobeda-1998360689.html

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россия, василий небензя, александр твардовский, дмитрий полянский, оон, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне