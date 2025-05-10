https://ria.ru/20250510/ogranicheniya--2016180101.html

В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара

В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара - РИА Новости, 10.05.2025

В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара

Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил официальный... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:56:00+03:00

2025-05-10T10:56:00+03:00

2025-05-10T11:08:00+03:00

чита

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016181222_0:571:960:1111_1920x0_80_0_0_351485010f0346c7faa07d977f096cca.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Чита ("Кадала") с 09.10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов и самому аэропорту нет.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250509/bugulma-2015920828.html

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чита, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия