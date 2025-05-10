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В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара
В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара - РИА Новости, 10.05.2025
В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара
Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил официальный... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:56:00+03:00
2025-05-10T10:56:00+03:00
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аэропорт "Кадала" в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Чита ("Кадала") с 09.10 мск временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар (горит сухая трава), возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ситуация контролируема. Угрозы безопасности полетов и самому аэропорту нет.Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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чита, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Чита, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту в Чите ввели ограничения из-за пожара
В аэропорту в Чите ввели временные ограничения из-за ландшафтного пожара