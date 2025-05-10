https://ria.ru/20250510/obstrel-2016191010.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 10.05.2025

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 33 снаряда, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:15:00+03:00

2025-05-10T12:15:00+03:00

2025-05-10T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 33 снаряда, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 мая. Атакам подверглись 31 населенный пункт в 8 районах области. Зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 36 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, четыре частных домовладения, предприятие, фермерская хозяйство, два объекта связи, одна единица техники и один грузовой автомобиль. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий. В Краснояружском районе сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков. Он уточнил, что в Белгородском районе шесть населённых пунктов подверглись атакам 6 беспилотников. В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека. В Борисовском районе три села подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам нанесены удары 13 беспилотников. В Волоконовском районе в селе Тишанка с беспилотника сброшено взрывное устройство. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Середа совершены атаки 34 беспилотников… Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа", - добавил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250509/ataka-2016133998.html

белгород

белгородская область

белгородский район

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, белгородский район, происшествия