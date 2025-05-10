Украинские войска обстреляли Белгородскую область
ВСУ выпустили по территории Белгородской области 33 снаряда за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 33 снаряда, двое мирных жителей пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 9 мая. Атакам подверглись 31 населенный пункт в 8 районах области. Зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них 36 были сбиты. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, четыре частных домовладения, предприятие, фермерская хозяйство, два объекта связи, одна единица техники и один грузовой автомобиль.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский и селу Безымено выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий. В Краснояружском районе сёла Графовка, Колотиловка и Теребрено подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Белгородском районе шесть населённых пунктов подверглись атакам 6 беспилотников. В Белгороде при атаке беспилотника пострадали два человека. В Борисовском районе три села подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В Валуйском округе по шести населенным пунктам нанесены удары 13 беспилотников. В Волоконовском районе в селе Тишанка с беспилотника сброшено взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.