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Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане - РИА Новости, 10.05.2025
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09:51 10.05.2025 (обновлено: 10:31 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/obstrel-2016172559.html
Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане
Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане - РИА Новости, 10.05.2025
Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане
Армия Индии сообщила в соцсети X о новых ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:51:00+03:00
2025-05-10T10:31:00+03:00
в мире
индия
пакистан
обострение отношений между индией и пакистаном
кашмир
операция синдур в пакистане
джамму
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии сообщила в соцсети X о новых ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане."В ответ на неудачные попытки Пакистана нанести удары с использованием беспилотников в ночь с 8 на 9 мая по нескольким городам Джамму и Кашмира и Пенджаба армия Индии провела скоординированную огневую атаку на площадки террористов, уничтожив их", — говорится в заявлении.В ВС Индии утверждают, что террористические площадки, расположенные недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления атак против гражданских лиц и сил безопасности страны."Быстрые и решительные действия индийской армии нанесли значительный удар по террористической инфраструктуре и возможностям", — добавили в армии.В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/obstrel-2016153880.html
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в мире, индия, пакистан, обострение отношений между индией и пакистаном, кашмир, операция синдур в пакистане, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане, Джамму
Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане

ВС Индии обстреляли площадки подготовки террористов в Пакистане

© AP Photo / M.D. MughalПакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии сообщила в соцсети X о новых ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
"В ответ на неудачные попытки Пакистана нанести удары с использованием беспилотников в ночь с 8 на 9 мая по нескольким городам Джамму и Кашмира и Пенджаба армия Индии провела скоординированную огневую атаку на площадки террористов, уничтожив их", — говорится в заявлении.
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В ВС Индии утверждают, что террористические площадки, расположенные недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления атак против гражданских лиц и сил безопасности страны.
«
"Быстрые и решительные действия индийской армии нанесли значительный удар по террористической инфраструктуре и возможностям", — добавили в армии.
В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей.
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Эскалация конфликта

Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреИндияПакистанОбострение отношений между Индией и ПакистаномКашмирОперация Синдур в ПакистанеДжамму
 
 
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