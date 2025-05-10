Индия заявила об ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане
ВС Индии обстреляли площадки подготовки террористов в Пакистане
© AP Photo / M.D. MughalПакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии
© AP Photo / M.D. Mughal
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая — РИА Новости. Армия Индии сообщила в соцсети X о новых ударах по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
"В ответ на неудачные попытки Пакистана нанести удары с использованием беспилотников в ночь с 8 на 9 мая по нескольким городам Джамму и Кашмира и Пенджаба армия Индии провела скоординированную огневую атаку на площадки террористов, уничтожив их", — говорится в заявлении.
В ВС Индии утверждают, что террористические площадки, расположенные недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления атак против гражданских лиц и сил безопасности страны.
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"Быстрые и решительные действия индийской армии нанесли значительный удар по террористической инфраструктуре и возможностям", — добавили в армии.
В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей.
Эскалация конфликта
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.