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При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии - РИА Новости, 10.05.2025
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05:58 10.05.2025 (обновлено: 08:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/obstrel-2016153880.html
При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии
При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии - РИА Новости, 10.05.2025
При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии
При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:58:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
geo
операция синдур в пакистане
джамму
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х.Незадолго до этого агентство PTI со ссылкой на официальные лица передавало, что три человека получили тяжелые ранения, в том числе высокопоставленный индийский чиновник."Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа", — говорится в публикации.Накануне телеканал Geo сообщил, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. По данным телеканала, перед этим премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016150715.html
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пакистан
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в мире, пакистан, индия, кашмир, geo, операция синдур в пакистане, джамму, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Geo, Операция Синдур в Пакистане, Джамму, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии

Глава Джамму и Кашмир Абдулла: при обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник

© AP Photo / Mukhtar KhanСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х.
Незадолго до этого агентство PTI со ссылкой на официальные лица передавало, что три человека получили тяжелые ранения, в том числе высокопоставленный индийский чиновник.
Пусковая установка ракет армии Пакистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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"Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа", — говорится в публикации.
Накануне телеканал Geo сообщил, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. По данным телеканала, перед этим премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование.
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02:22

Эскалация конфликта

Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
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Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреПакистанИндияКашмирGeoОперация Синдур в ПакистанеДжаммуОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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