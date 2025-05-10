https://ria.ru/20250510/obstrel-2016153880.html

При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии

При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии - РИА Новости, 10.05.2025

При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии

При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T05:58:00+03:00

2025-05-10T05:58:00+03:00

2025-05-10T08:34:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

geo

операция синдур в пакистане

джамму

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х.Незадолго до этого агентство PTI со ссылкой на официальные лица передавало, что три человека получили тяжелые ранения, в том числе высокопоставленный индийский чиновник."Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа", — говорится в публикации.Накануне телеканал Geo сообщил, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. По данным телеканала, перед этим премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование.Эскалация конфликтаНапряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016150715.html

https://ria.ru/20250510/vzryvy-2016146693.html

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016149774.html

https://ria.ru/20250509/indiya-2016130587.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, geo, операция синдур в пакистане, джамму, обострение отношений между индией и пакистаном