При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявили в Индии
Глава Джамму и Кашмир Абдулла: при обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник
© AP Photo / Mukhtar KhanСкорая помощь в Индии
© AP Photo / Mukhtar Khan
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. При обстреле со стороны Пакистана погиб чиновник, заявил главный министр Джамму и Кашмир Омар Абдулла в соцсети Х.
Незадолго до этого агентство PTI со ссылкой на официальные лица передавало, что три человека получили тяжелые ранения, в том числе высокопоставленный индийский чиновник.
"Мы потеряли преданного офицера административной службы... Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа", — говорится в публикации.
Накануне телеканал Geo сообщил, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. По данным телеканала, перед этим премьер Пакистана Шахбаз Шариф созвал Национальное командование.
Эскалация конфликта
Напряженность между двумя странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД страны заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
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