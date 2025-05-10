https://ria.ru/20250510/neft-2016229605.html

Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов

Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов

Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:23:00+03:00

2025-05-10T17:23:00+03:00

2025-05-10T17:23:00+03:00

экономика

россия

вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. "Стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности путем повышения эффективности действующих и продвижения новых энергетических и нефтегазовых проектов, реализуемых в соответствии с положениями действующего законодательства и стратегическими интересами каждой из Сторон, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам. Подтверждают готовность изучить возможности кооперации в строительстве новых и модернизации действующих объектов электроэнергетики", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

https://ria.ru/20250510/operatory-2016228206.html

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экономика, россия, вьетнам