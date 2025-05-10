Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов
РФ и Вьетнам договорились о продвижении энергопроектов, включая поставки нефти
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о продвижении новых энергопроектов, включая поставки и переработку нефти и сжиженного природного газа из России, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.
"Стороны договорились укреплять сотрудничество в области энергетики и нефтегазовой промышленности, а также в обеспечении энергетической безопасности путем повышения эффективности действующих и продвижения новых энергетических и нефтегазовых проектов, реализуемых в соответствии с положениями действующего законодательства и стратегическими интересами каждой из Сторон, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа из России во Вьетнам. Подтверждают готовность изучить возможности кооперации в строительстве новых и модернизации действующих объектов электроэнергетики", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что руководство двух стран поддерживает создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых операторов на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний в Российской Федерации в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, а также международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.