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"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html
"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине
"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине - РИА Новости, 10.05.2025
"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине
Обещания киевскому режиму со стороны НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:57:00+03:00
2025-05-10T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
москва
марк рютте
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обещания киевскому режиму со стороны НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Накануне генсек Марк Рютте отметил, что Украине обещали "необратимый путь в НАТО", но никто не говорил, что вступление в альянс станет результатом мирного соглашения."Скажи это миллиону погибших", — ответил ему Боуз.Как заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016232986.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Москва, Марк Рютте, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине

Журналист Боуз: обещания НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обещания киевскому режиму со стороны НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Накануне генсек Марк Рютте отметил, что Украине обещали "необратимый путь в НАТО", но никто не говорил, что вступление в альянс станет результатом мирного соглашения.
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"Скажи это миллиону погибших", — ответил ему Боуз.
Как заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияМоскваМарк РюттеВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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