https://ria.ru/20250510/nato-2016237001.html

"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине

"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине - РИА Новости, 10.05.2025

"Миллион погибших": журналист возмутился после слов Рютте об Украине

Обещания киевскому режиму со стороны НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:57:00+03:00

2025-05-10T17:57:00+03:00

2025-05-10T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Обещания киевскому режиму со стороны НАТО привели к гибели миллиона солдат ВСУ, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Накануне генсек Марк Рютте отметил, что Украине обещали "необратимый путь в НАТО", но никто не говорил, что вступление в альянс станет результатом мирного соглашения."Скажи это миллиону погибших", — ответил ему Боуз.Как заявлял президент Владимир Путин, возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016232986.html

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