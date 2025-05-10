https://ria.ru/20250510/moskva-2016263141.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2025

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:08:00+03:00

2025-05-10T23:08:00+03:00

2025-05-10T23:08:00+03:00

москва

евгений тишковец

общество

россия

погода

центр "фобос"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040337_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_dd6b97c20785745ab57866a0e9caa3c8.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник усилится ненастное влияние циклона - москвичей ждет пасмурное небо и аномальный холод: ночью минус 1 - плюс 4, в дневные часы лишь плюс 4 - плюс 9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. При этом пройдут ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в последующие сутки метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей. "По ночам плюс 1 - плюс 6, в середине дня плюс 8 - плюс 13 с повышением к концу недели до плюс 10 - плюс 15 градусов. Одевайтесь теплее", - добавил Тишковец. Он подчеркнул, что возращение температурного фона к норме прогнозируется лишь в последней декаде мая.

https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html

https://ria.ru/20250427/zamorozki-2013646793.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец, общество, россия, погода, центр "фобос"