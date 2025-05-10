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Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2025
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23:08 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/moskva-2016263141.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2025
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:08:00+03:00
2025-05-10T23:08:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
россия
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В понедельник усилится ненастное влияние циклона - москвичей ждет пасмурное небо и аномальный холод: ночью минус 1 - плюс 4, в дневные часы лишь плюс 4 - плюс 9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. При этом пройдут ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в последующие сутки метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей. "По ночам плюс 1 - плюс 6, в середине дня плюс 8 - плюс 13 с повышением к концу недели до плюс 10 - плюс 15 градусов. Одевайтесь теплее", - добавил Тишковец. Он подчеркнул, что возращение температурного фона к норме прогнозируется лишь в последней декаде мая.
https://ria.ru/20250501/prognoz-2014397067.html
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москва, евгений тишковец, общество, россия, погода, центр "фобос"
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Россия, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

В Москве в начале следующей недели ожидаются ливневые дожди и аномальный холод

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аномальный холод и ливневые дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник усилится ненастное влияние циклона - москвичей ждет пасмурное небо и аномальный холод: ночью минус 1 - плюс 4, в дневные часы лишь плюс 4 - плюс 9, что на 10-11 градусов ниже климатической нормы. При этом пройдут ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в последующие сутки метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей.
"По ночам плюс 1 - плюс 6, в середине дня плюс 8 - плюс 13 с повышением к концу недели до плюс 10 - плюс 15 градусов. Одевайтесь теплее", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что возращение температурного фона к норме прогнозируется лишь в последней декаде мая.
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