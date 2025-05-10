Премьер Индии провел встречу с военным руководством в Нью-Дели
Премьер Индии Моди провел встречу с военным руководством страны в Нью-Дели
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Нарендра Моди. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в субботу днем встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, советником по национальной безопасности Аджитом Довалом, начальником штаба обороны и командующими индийскими вооруженными силами в своей резиденции в Нью-Дели, сообщает агентство АНИ.
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"Встреча состоялась после ударов Индии по четырем авиабазам в Пакистане рано утром в субботу в ответ на атаку Пакистана на 26 индийских объектов", - отмечает агентство.
Ранее власти Пакистана "в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии" объявили о начале операции "Буньян-ун-Марсус", нанеся удары по военным объектам в Индии. Как в свою очередь сообщила командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх, Пакистан использовал беспилотники, дальнобойное оружие, барражирующие боеприпасы и истребители для нападения на гражданские районы и военную инфраструктуру Индии, армия страны успешно нейтрализовала эти угрозы, однако ограниченный ущерб был нанесен оборудованию и персоналу на базах индийских ВВС в Удампуре, Патханкоре и Бутче.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.