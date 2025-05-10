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Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:40:00+03:00
2025-05-10T17:40:00+03:00
2025-05-10T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
эммерсон мнангагва
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Президент России напомнил, что в ходе Второй Мировой войны на территории Южной Родезии (ныне территория Зимбабве) располагался учебный центр, где союзники СССР готовили летный состав для боевой авиации. Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Зимбабве, Москва, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы
Путин поблагодарил лидера Зимбабве Мнангагву за участие в торжествах Дня Победы