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Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы

Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2025

Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:40:00+03:00

2025-05-10T17:40:00+03:00

2025-05-10T17:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

зимбабве

москва

россия

владимир путин

эммерсон мнангагва

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Президент России напомнил, что в ходе Второй Мировой войны на территории Южной Родезии (ныне территория Зимбабве) располагался учебный центр, где союзники СССР готовили летный состав для боевой авиации. Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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