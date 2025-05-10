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Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:40 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/mnangagva-2016232833.html
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:40:00+03:00
2025-05-10T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
зимбабве
москва
россия
владимир путин
эммерсон мнангагва
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на переговорах в Кремле. Президент России напомнил, что в ходе Второй Мировой войны на территории Южной Родезии (ныне территория Зимбабве) располагался учебный центр, где союзники СССР готовили летный состав для боевой авиации. Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250510/putin-2016230417.html
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зимбабве, москва, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Зимбабве, Москва, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поблагодарил президента Зимбабве за участие в торжествах Дня Победы

Путин поблагодарил лидера Зимбабве Мнангагву за участие в торжествах Дня Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Зимбабве Эммерсона Мнангагву за приезд в Москву для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Признательны вам за то, что вы лично представляете свою страну на юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Путин на переговорах в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Вчера, 17:31
Президент России напомнил, что в ходе Второй Мировой войны на территории Южной Родезии (ныне территория Зимбабве) располагался учебный центр, где союзники СССР готовили летный состав для боевой авиации.
Президент Зимбабве прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве
Вчера, 17:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЗимбабвеМоскваРоссияВладимир ПутинЭммерсон МнангагваВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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