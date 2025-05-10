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Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:28:00+03:00
2025-05-10T01:28:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. "Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки", — говорится на сайте телеканала. По словам директора обсерватории, сейсмограф, находящийся приблизительно в 1,6 километрах от стадиона, где находились около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебание грунта. Отмечается, что пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman. В прошлом году землю сотрясали концерты Тэйлор Свифт: в июне сейсмическую активность вызвал концерт в Эдинбурге, а почти через месяц — в Цюрихе.
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цюрих, эдинбург (город), тэйлор свифт, metallica
Шоубиз, Цюрих, Эдинбург (город), Тэйлор Свифт, Metallica
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
Fox: Концерт Metallica в Вирджинии спровоцировал небольшое землетрясение