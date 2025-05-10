https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html

Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ

Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.05.2025

Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ

Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:28:00+03:00

2025-05-10T01:28:00+03:00

2025-05-10T06:15:00+03:00

шоубиз

цюрих

эдинбург (город)

тэйлор свифт

metallica

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155676/64/1556766436_0:7:3127:1766_1920x0_80_0_0_10b5dfbc1ee1716f305bac4f3b1294b2.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. "Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки", — говорится на сайте телеканала. По словам директора обсерватории, сейсмограф, находящийся приблизительно в 1,6 километрах от стадиона, где находились около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебание грунта. Отмечается, что пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman. В прошлом году землю сотрясали концерты Тэйлор Свифт: в июне сейсмическую активность вызвал концерт в Эдинбурге, а почти через месяц — в Цюрихе.

https://ria.ru/20250504/terakt-2014907745.html

цюрих

эдинбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цюрих, эдинбург (город), тэйлор свифт, metallica