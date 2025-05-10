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Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
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Шоубиз
 
01:28 10.05.2025 (обновлено: 06:15 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/metallica-2016145102.html
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ
Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. РИА Новости, 10.05.2025
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шоубиз
цюрих
эдинбург (город)
тэйлор свифт
metallica
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox. "Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки", — говорится на сайте телеканала. По словам директора обсерватории, сейсмограф, находящийся приблизительно в 1,6 километрах от стадиона, где находились около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебание грунта. Отмечается, что пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman. В прошлом году землю сотрясали концерты Тэйлор Свифт: в июне сейсмическую активность вызвал концерт в Эдинбурге, а почти через месяц — в Цюрихе.
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цюрих, эдинбург (город), тэйлор свифт, metallica
Шоубиз, Цюрих, Эдинбург (город), Тэйлор Свифт, Metallica
Концерт Metallica спровоцировал небольшое землетрясение, сообщают СМИ

Fox: Концерт Metallica в Вирджинии спровоцировал небольшое землетрясение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДжеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica
Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Джеймс Хетфилд во время концерта рок-группы Metallica . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Концерт американской трэш-метал-группы Metallica в штате Вирджиния спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает телеканал Fox.
«
"Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием... Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки", — говорится на сайте телеканала.
По словам директора обсерватории, сейсмограф, находящийся приблизительно в 1,6 километрах от стадиона, где находились около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебание грунта. Отмечается, что пик сейсмической активности пришелся на исполнение песни Enter Sandman.
В прошлом году землю сотрясали концерты Тэйлор Свифт: в июне сейсмическую активность вызвал концерт в Эдинбурге, а почти через месяц — в Цюрихе.
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ШоубизЦюрихЭдинбург (город)Тэйлор СвифтMetallica
 
 
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