Рейтинг@Mail.ru
Мерц может позвонить Путину - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 10.05.2025 (обновлено: 19:12 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/merts-2016239470.html
Мерц может позвонить Путину
Мерц может позвонить Путину - РИА Новости, 10.05.2025
Мерц может позвонить Путину
Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что рассчитывает на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложенное... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:22:00+03:00
2025-05-10T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
фридрих мерц
владимир путин
вооруженные силы украины
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229594_0:61:1934:1149_1920x0_80_0_0_27a60da85c44c998c92e1588c7de965c.jpg
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что рассчитывает на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложенное Западом 30-дневное перемирие с Украиной. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. "Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнёрами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдёт, я также буду действовать в согласовании с президентом США", - ответил он в интервью телеканалу ZDF в ходе своего визита в Киев на вопрос, готов ли он созвониться с президентом РФ. Мерц подчеркнул, что в случае с инициативой "коалиции желающих" речь идёт не о переговорах, а о перемирии с прекращением огня с обеих сторон. Канцлер ФРГ уточнил, что Украина не выдвинула в качестве условий, чтобы российская сторона в ходе перемирия не начинала перегруппировки войск или не завозила оружия на линию фронта.В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
https://ria.ru/20250510/filippo-2016225000.html
https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html
https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015229594_123:0:1842:1289_1920x0_80_0_0_b32dc044be83bcdf6015466e17ec2ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, вооруженные силы украины, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Германия
Мерц может позвонить Путину

Мерц рассчитывает позвонить с Путину после визита в Киев

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что рассчитывает на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложенное Западом 30-дневное перемирие с Украиной.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Заявление Мерца о России вызвало недоумение во Франции
Вчера, 16:45
"Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнёрами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдёт, я также буду действовать в согласовании с президентом США", - ответил он в интервью телеканалу ZDF в ходе своего визита в Киев на вопрос, готов ли он созвониться с президентом РФ.
Мерц подчеркнул, что в случае с инициативой "коалиции желающих" речь идёт не о переговорах, а о перемирии с прекращением огня с обеих сторон. Канцлер ФРГ уточнил, что Украина не выдвинула в качестве условий, чтобы российская сторона в ходе перемирия не начинала перегруппировки войск или не завозила оружия на линию фронта.
В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию
Вчера, 14:59
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мерц заявил о перспективе вступления Украины в ЕС
9 мая, 18:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФридрих МерцВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала