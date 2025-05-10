https://ria.ru/20250510/merts-2016239470.html

Мерц может позвонить Путину

Мерц может позвонить Путину - РИА Новости, 10.05.2025

Мерц может позвонить Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что рассчитывает на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложенное... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:22:00+03:00

2025-05-10T18:22:00+03:00

2025-05-10T19:12:00+03:00

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что рассчитывает на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложенное Западом 30-дневное перемирие с Украиной. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. "Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнёрами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдёт, я также буду действовать в согласовании с президентом США", - ответил он в интервью телеканалу ZDF в ходе своего визита в Киев на вопрос, готов ли он созвониться с президентом РФ. Мерц подчеркнул, что в случае с инициативой "коалиции желающих" речь идёт не о переговорах, а о перемирии с прекращением огня с обеих сторон. Канцлер ФРГ уточнил, что Украина не выдвинула в качестве условий, чтобы российская сторона в ходе перемирия не начинала перегруппировки войск или не завозила оружия на линию фронта.В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".

https://ria.ru/20250510/filippo-2016225000.html

https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

https://ria.ru/20250509/merts-2016093775.html

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в мире, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, вооруженные силы украины, германия