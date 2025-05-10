https://ria.ru/20250510/merts-2016197009.html

Мерц поставил ультиматум России

Мерц поставил ультиматум России - РИА Новости, 10.05.2025

Мерц поставил ультиматум России

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия". Об этом он сказал в интервью Bild, несмотря на то, что киевский режим... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:07:00+03:00

2025-05-10T13:07:00+03:00

2025-05-10T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от "перемирия". Об этом он сказал в интервью Bild, несмотря на то, что киевский режим нарушал все перемирия и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Москвой.Канцлер утверждает, что ЕС и Великобритания скоординируют свои действия с США. "Затем последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная", — заявил канцлер.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях. Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html

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в мире, фридрих мерц, владимир путин, россия, германия