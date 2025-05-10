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Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 10.05.2025
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15:55 10.05.2025 (обновлено: 16:02 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/memorandum-2016215063.html
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости."Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на период 2025-2030 годов", - огласили на церемонии обмена подписанными документами.
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215497.html
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россия, вьетнам, в мире
Россия, Вьетнам, В мире
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

РФ и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 г

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на период 2025-2030 годов", - огласили на церемонии обмена подписанными документами.
Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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