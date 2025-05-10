https://ria.ru/20250510/memorandum-2016215063.html

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:55:00+03:00

2025-05-10T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости."Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на период 2025-2030 годов", - огласили на церемонии обмена подписанными документами.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016215497.html

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