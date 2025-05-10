Рейтинг@Mail.ru
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:15 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/meksika-2016150577.html
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы
В столице Мексики открылась выставка картин студии военных художников имени Грекова, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:15:00+03:00
2025-05-10T04:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
мексика
россия
мехико (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931651575_0:1346:2048:2498_1920x0_80_0_0_f8333e7ca96ccb33d060dffb70f6abd8.jpg
МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. В столице Мексики открылась выставка картин студии военных художников имени Грекова, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас, россиян, 9 мая — праздник, который принадлежит всему миру. Мы освободили мир от фашизма, и нам важно донести эту правду до новых поколений, в том числе здесь, в Латинской Америке", - рассказал РИА Новости директор Русского дома в Мексике Георгий Макартычан, отметив, что выставка вызвала большой интерес у мексиканской аудитории. Экспозиция была организована Русским домом в Мексике при поддержке министерства обороны России, посольства РФ и Международной ассоциации бокса (IBA). Выставка развернута в культурном центре ISSSTE - мексиканского Института безопасности и социальной защиты госслужащих, где работают более 10 тысяч человек. В ее составе — высококачественные репродукции картин студии военных художников имени Грекова, выполненные в традициях советского реализма. Работы рассказывают о ключевых сражениях и героизме советских солдат в годы войны. "Мир в долгу перед Россией. Если бы не подвиг Красной армии, человечество не жило бы сегодня в свободе. Именно Россия остановила нацизм, и наша задача — не забывать об этом", - подчеркнула в комментарии РИА Новости руководитель отдела культурных программ ISSSTE профессор Эльвира Маркес.
https://ria.ru/20250510/oon-2016145320.html
https://ria.ru/20250510/posolstvo-2016143848.html
мексика
россия
мехико (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931651575_0:1154:2048:2690_1920x0_80_0_0_07d74d38162cd20cf75ba953b34a0c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, мексика, россия, мехико (город)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Россия, Мехико (город)
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы

В Мехико открылась выставка российских военных художников к 80-летию Победы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦентр города Мехико
Центр города Мехико - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Центр города Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. В столице Мексики открылась выставка картин студии военных художников имени Грекова, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Для нас, россиян, 9 мая — праздник, который принадлежит всему миру. Мы освободили мир от фашизма, и нам важно донести эту правду до новых поколений, в том числе здесь, в Латинской Америке", - рассказал РИА Новости директор Русского дома в Мексике Георгий Макартычан, отметив, что выставка вызвала большой интерес у мексиканской аудитории.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Постпредство России при ООН провело творческий вечер
01:36
Экспозиция была организована Русским домом в Мексике при поддержке министерства обороны России, посольства РФ и Международной ассоциации бокса (IBA).
Выставка развернута в культурном центре ISSSTE - мексиканского Института безопасности и социальной защиты госслужащих, где работают более 10 тысяч человек. В ее составе — высококачественные репродукции картин студии военных художников имени Грекова, выполненные в традициях советского реализма. Работы рассказывают о ключевых сражениях и героизме советских солдат в годы войны.
"Мир в долгу перед Россией. Если бы не подвиг Красной армии, человечество не жило бы сегодня в свободе. Именно Россия остановила нацизм, и наша задача — не забывать об этом", - подчеркнула в комментарии РИА Новости руководитель отдела культурных программ ISSSTE профессор Эльвира Маркес.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В посольстве России в США прошла минута молчания
00:31
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМексикаРоссияМехико (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала