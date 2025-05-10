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В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы
В столице Мексики открылась выставка картин студии военных художников имени Грекова, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:15:00+03:00
2025-05-10T04:15:00+03:00
2025-05-10T04:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 10 мая – РИА Новости. В столице Мексики открылась выставка картин студии военных художников имени Грекова, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Для нас, россиян, 9 мая — праздник, который принадлежит всему миру. Мы освободили мир от фашизма, и нам важно донести эту правду до новых поколений, в том числе здесь, в Латинской Америке", - рассказал РИА Новости директор Русского дома в Мексике Георгий Макартычан, отметив, что выставка вызвала большой интерес у мексиканской аудитории. Экспозиция была организована Русским домом в Мексике при поддержке министерства обороны России, посольства РФ и Международной ассоциации бокса (IBA). Выставка развернута в культурном центре ISSSTE - мексиканского Института безопасности и социальной защиты госслужащих, где работают более 10 тысяч человек. В ее составе — высококачественные репродукции картин студии военных художников имени Грекова, выполненные в традициях советского реализма. Работы рассказывают о ключевых сражениях и героизме советских солдат в годы войны. "Мир в долгу перед Россией. Если бы не подвиг Красной армии, человечество не жило бы сегодня в свободе. Именно Россия остановила нацизм, и наша задача — не забывать об этом", - подчеркнула в комментарии РИА Новости руководитель отдела культурных программ ISSSTE профессор Эльвира Маркес.
https://ria.ru/20250510/oon-2016145320.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, мексика, россия, мехико (город)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мексика, Россия, Мехико (город)
В Мексике открылась выставка российских художников к 80-летию Победы
В Мехико открылась выставка российских военных художников к 80-летию Победы