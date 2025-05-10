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Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:25 10.05.2025 (обновлено: 12:36 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:25:00+03:00
2025-05-10T12:36:00+03:00
россия
украина
киев
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
владимир зеленский
москва
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих."Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом", - написал Медведев в своем Telegram-канале и предложил Владимиру Зеленскому вспомнить заявления, которые тот делал про парад Победы в Москве.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html
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россия, украина, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, москва, эммануэль макрон, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Украина, Киев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Москва, Эммануэль Макрон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом

Дмитрий Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции раскрыли, что случилось с Зеленским после парада Победы в Москве
Вчера, 18:30
"Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом", - написал Медведев в своем Telegram-канале и предложил Владимиру Зеленскому вспомнить заявления, которые тот делал про парад Победы в Москве.
Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийМоскваЭммануэль Макрон80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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