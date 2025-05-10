https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:25:00+03:00
2025-05-10T12:25:00+03:00
2025-05-10T12:36:00+03:00
россия
украина
киев
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий медведев
владимир зеленский
москва
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих."Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом", - написал Медведев в своем Telegram-канале и предложил Владимиру Зеленскому вспомнить заявления, которые тот делал про парад Победы в Москве.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html
россия
украина
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, москва, эммануэль макрон, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, Украина, Киев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Москва, Эммануэль Макрон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Дмитрий Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом