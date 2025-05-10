https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html

Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом

Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом - РИА Новости, 10.05.2025

Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом

Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:25:00+03:00

2025-05-10T12:25:00+03:00

2025-05-10T12:36:00+03:00

россия

украина

киев

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий медведев

владимир зеленский

москва

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия России, в отличие от Киева, не занимается терроризмом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих."Что будет делать тифозная вошь с накокаиненным носом, если получит сообщение о том, что наша страна не может больше "гарантировать безопасность пребывания" европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев? Ладно, не дёргайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом", - написал Медведев в своем Telegram-канале и предложил Владимиру Зеленскому вспомнить заявления, которые тот делал про парад Победы в Москве.Ранее Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад в Москву 9 мая.

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015895735.html

россия

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, москва, эммануэль макрон, 80-летие победы в великой отечественной войне