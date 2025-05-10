https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию

Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию - РИА Новости, 10.05.2025

Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию

Прибывшие в Киев европейские лидеры стали угрожать Москве вместо того, чтобы обсуждать перспективу мира, написал заместитель председателя Совета Безопасности... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:59:00+03:00

2025-05-10T14:59:00+03:00

2025-05-10T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Прибывшие в Киев европейские лидеры стали угрожать Москве вместо того, чтобы обсуждать перспективу мира, написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.Так он прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска в украинскую столицу. До этого в совместном заявлении они пригрозили санкциями за непринятие условий по перемирию."Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выпаливали угрозы против России. Либо перемирие с передышкой для бандеровского полчища, либо новые санкции. Думаете, это умно? Засуньте эти планы по миру в ваши пангендерные задницы!" — написал Медведев.С угрозами в адрес Москвы также выступил лично Макрон. По его словам, новые санкции против страны могут ввести в течение нескольких дней, если она не примет условия перемирия на 30 дней. Президент Франции утверждает, что они будут гораздо "жестче для российской экономики".Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.

https://ria.ru/20250510/zelenskiy-2016192996.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

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