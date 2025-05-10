https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html

Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье

Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье - РИА Новости, 10.05.2025

Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье

Медведь, как и любой другой хищник, мог напасть на лесного пожарного в Забайкальском крае из-за стресса, вызванного внезапным огнем и дымом от природного... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T07:27:00+03:00

2025-05-10T07:27:00+03:00

2025-05-10T07:27:00+03:00

происшествия

забайкальский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/99/1553449941_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0662ba417df7bd26ef3b07a0c48b50f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Медведь, как и любой другой хищник, мог напасть на лесного пожарного в Забайкальском крае из-за стресса, вызванного внезапным огнем и дымом от природного возгорания, заявил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Трагедия произошла, как сообщило в пятницу минприроды региона, во время обследования территории Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар. Два человека отделились от основной группы лесных пожарных, и на них, предположительно, напал медведь. Один лесной пожарный погиб, второго человека ищут. "Пожар - это стресс для животных, потому что они не понимают, что происходит. Но срабатывает инстинкт самосохранения: бежать, выбраться в безопасное место. Например, медведь, находясь в дыму, из-за гари не учует человека, поэтому может столкнуться с ним практически вплотную. И в ситуации, когда хищник видит перед собой человека, то воспринимает это как угрозу, препятствие. И если единственный путь к собственному спасению, по мнению животного, пролегает через людей, то такая стрессовая ситуация, естественно, способствует нападению животных, в том числе и медведей", - сказал РИА Новости Арамилев. По мнению эксперта, вероятная первопричина - "огонь, дым, гарь". При этом большую группу людей медведь, например, может обойти и при стрессе, но здесь ситуация оказалась другой. "По обстоятельствам, животное и человек стали заложниками пожара. Ситуацию мог усилить и фактор внезапности: зверь, скорее всего, спасаясь от пожара, убегал сквозь дым, наткнулся на людей, посчитал их угрозой - и случилась трагедия. Также медведь мог напасть и по другим причинам, в том числе, он мог быть ранен", - добавил собеседник, напомнив, что точная причина трагедии еще не установлена. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250504/medved--2014856649.html

https://ria.ru/20250403/medved-2009212891.html

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, забайкальский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"