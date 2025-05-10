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Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье - РИА Новости, 10.05.2025
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07:27 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/medved-2016157793.html
Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье
Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье - РИА Новости, 10.05.2025
Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье
Медведь, как и любой другой хищник, мог напасть на лесного пожарного в Забайкальском крае из-за стресса, вызванного внезапным огнем и дымом от природного... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T07:27:00+03:00
2025-05-10T07:27:00+03:00
происшествия
забайкальский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Медведь, как и любой другой хищник, мог напасть на лесного пожарного в Забайкальском крае из-за стресса, вызванного внезапным огнем и дымом от природного возгорания, заявил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Трагедия произошла, как сообщило в пятницу минприроды региона, во время обследования территории Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар. Два человека отделились от основной группы лесных пожарных, и на них, предположительно, напал медведь. Один лесной пожарный погиб, второго человека ищут. "Пожар - это стресс для животных, потому что они не понимают, что происходит. Но срабатывает инстинкт самосохранения: бежать, выбраться в безопасное место. Например, медведь, находясь в дыму, из-за гари не учует человека, поэтому может столкнуться с ним практически вплотную. И в ситуации, когда хищник видит перед собой человека, то воспринимает это как угрозу, препятствие. И если единственный путь к собственному спасению, по мнению животного, пролегает через людей, то такая стрессовая ситуация, естественно, способствует нападению животных, в том числе и медведей", - сказал РИА Новости Арамилев. По мнению эксперта, вероятная первопричина - "огонь, дым, гарь". При этом большую группу людей медведь, например, может обойти и при стрессе, но здесь ситуация оказалась другой. "По обстоятельствам, животное и человек стали заложниками пожара. Ситуацию мог усилить и фактор внезапности: зверь, скорее всего, спасаясь от пожара, убегал сквозь дым, наткнулся на людей, посчитал их угрозой - и случилась трагедия. Также медведь мог напасть и по другим причинам, в том числе, он мог быть ранен", - добавил собеседник, напомнив, что точная причина трагедии еще не установлена. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250504/medved--2014856649.html
https://ria.ru/20250403/medved-2009212891.html
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происшествия, забайкальский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"
Происшествия, Забайкальский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр"
Эксперт объяснил, почему медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье

Сергей Арамилев: медведь мог напасть на пожарного в Забайкалье из-за стресса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Медведь, как и любой другой хищник, мог напасть на лесного пожарного в Забайкальском крае из-за стресса, вызванного внезапным огнем и дымом от природного возгорания, заявил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Трагедия произошла, как сообщило в пятницу минприроды региона, во время обследования территории Ингодинского участкового лесничества, к которой приблизился природный пожар. Два человека отделились от основной группы лесных пожарных, и на них, предположительно, напал медведь. Один лесной пожарный погиб, второго человека ищут.
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"Пожар - это стресс для животных, потому что они не понимают, что происходит. Но срабатывает инстинкт самосохранения: бежать, выбраться в безопасное место. Например, медведь, находясь в дыму, из-за гари не учует человека, поэтому может столкнуться с ним практически вплотную. И в ситуации, когда хищник видит перед собой человека, то воспринимает это как угрозу, препятствие. И если единственный путь к собственному спасению, по мнению животного, пролегает через людей, то такая стрессовая ситуация, естественно, способствует нападению животных, в том числе и медведей", - сказал РИА Новости Арамилев.
По мнению эксперта, вероятная первопричина - "огонь, дым, гарь". При этом большую группу людей медведь, например, может обойти и при стрессе, но здесь ситуация оказалась другой.
"По обстоятельствам, животное и человек стали заложниками пожара. Ситуацию мог усилить и фактор внезапности: зверь, скорее всего, спасаясь от пожара, убегал сквозь дым, наткнулся на людей, посчитал их угрозой - и случилась трагедия. Также медведь мог напасть и по другим причинам, в том числе, он мог быть ранен", - добавил собеседник, напомнив, что точная причина трагедии еще не установлена.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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