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В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы
В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы
Ученики школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "Священная война" и "День Победы", сообщило посольство России в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:17:00+03:00
2025-05-10T06:17:00+03:00
2025-05-10T06:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
мали
россия
лев толстой (писатель)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "Священная война" и "День Победы", сообщило посольство России в этой стране. "Учащиеся частной школы имени Льва Толстого исполнили литературно-музыкальную композицию, посвящённую подвигу советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Посольство также опубликовало видеоролики с песнями - дети на видео носят пилотки советского образца и георгиевские ленты.
https://ria.ru/20250510/meksika-2016152423.html
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мали, россия, лев толстой (писатель), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мали, Россия, Лев Толстой (писатель), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы
В Мали школьники исполнили советские песни "Священная война" и "День Победы"