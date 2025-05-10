https://ria.ru/20250510/mali-2016154744.html

В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы

В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025

В Мали школьники исполнили советские песни в честь 80-летия Победы

Ученики школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "Священная война" и "День Победы", сообщило посольство России в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:17:00+03:00

2025-05-10T06:17:00+03:00

2025-05-10T06:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

мали

россия

лев толстой (писатель)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ученики школы имени Льва Толстого в Мали исполнили на русском языке знаменитые советские песни "Священная война" и "День Победы", сообщило посольство России в этой стране. "Учащиеся частной школы имени Льва Толстого исполнили литературно-музыкальную композицию, посвящённую подвигу советского народа в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии. Посольство также опубликовало видеоролики с песнями - дети на видео носят пилотки советского образца и георгиевские ленты.

https://ria.ru/20250510/meksika-2016152423.html

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мали, россия, лев толстой (писатель), 80-летие победы в великой отечественной войне