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Макрон заявил о возможности продления перемирия на Украине

Макрон заявил о возможности продления перемирия на Украине - РИА Новости, 10.05.2025

Макрон заявил о возможности продления перемирия на Украине

Предлагаемое западными странами прекращение огня на 30 дней предполагает возможность продления, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:37:00+03:00

2025-05-10T17:37:00+03:00

2025-05-10T17:37:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 мая - РИА Новости. Предлагаемое западными странами прекращение огня на 30 дней предполагает возможность продления, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалицией желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника. "Мы должны все сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию принять это прекращение огня, которое начинается в понедельник. После этого будет 30 дней с возможностью продления - и мы надеемся, что они будут продлены - для переговоров, которые начнутся", - утверждает Макрон на пресс-конференции в Киеве. Трансляция велась на YouTube-канале радиостанции franceinfo. По его словам, в рамках этих переговоров, если они начнутся, будет обсуждаться формат гарантий безопасности для Украины. Макрон до этого заявил в интервью телеканалам TF1 и LCI, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Президент Франции заявил также о готовности способствовать проведению прямых переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Макрона, размещение существенного военного контингента западных стран, исчисляемого тысячами солдат, не имеет смысла для обеспечения безопасности Украины. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. Президент России Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Однако, по данным Минобороны РФ, за это время было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений. Украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации, отметили в Минобороны. В МИД РФ, в связи с этим отмечали, что Украина показала неспособность прекратить огонь даже на 30 часов. Следующее перемирие президент Путин объявил в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие". Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

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