Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев
Сенатор Пушков: Макрон, Мерц и Стармер хотят продолжать уже проигранную войну
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят продолжать уже проигранную войну, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну", - подписал Пушков опубликованную в его Telegram-канале фотографию, на которой изображены главы европейских стран.