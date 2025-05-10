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Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:37 10.05.2025 (обновлено: 10:57 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/makron-2016177583.html
Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев
Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев - РИА Новости, 10.05.2025
Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев
Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:37:00+03:00
2025-05-10T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
франция
германия
эммануэль макрон
фридрих мерц
кир стармер
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят продолжать уже проигранную войну, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну", - подписал Пушков опубликованную в его Telegram-канале фотографию, на которой изображены главы европейских стран.
https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html
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в мире, киев, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер
Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев

Сенатор Пушков: Макрон, Мерц и Стармер хотят продолжать уже проигранную войну

© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят продолжать уже проигранную войну, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну", - подписал Пушков опубликованную в его Telegram-канале фотографию, на которой изображены главы европейских стран.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевФранцияГерманияЭммануэль МакронФридрих МерцКир Стармер
 
 
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