https://ria.ru/20250510/makron-2016177583.html

Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев

Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев - РИА Новости, 10.05.2025

Пушков прокомментировал визит Макрона в Киев

Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:37:00+03:00

2025-05-10T10:37:00+03:00

2025-05-10T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кир стармер

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Европейские политики, посетившие Киев, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Британии Кир Стармер, хотят продолжать уже проигранную войну, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну", - подписал Пушков опубликованную в его Telegram-канале фотографию, на которой изображены главы европейских стран.

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киев

франция

германия

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер