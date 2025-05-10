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Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:07 10.05.2025 (обновлено: 10:40 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/maduro-2016150002.html
Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы
Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:07:00+03:00
2025-05-10T10:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
венесуэла
берлин (город)
николас мадуро
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. "Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своем Telegram-канале. Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению. Мадуро посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
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россия, венесуэла, берлин (город), николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Венесуэла, Берлин (город), Николас Мадуро, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы

Мадуро высоко оценил уровень парада в Москве в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади.
"Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своем Telegram-канале.
Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению.
Мадуро посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
7 мая, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВенесуэлаБерлин (город)Николас МадуроВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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