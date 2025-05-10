https://ria.ru/20250510/maduro-2016150002.html

Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы

Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 10.05.2025

Мадуро оценил уровень парада в честь 80-летия Победы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:07:00+03:00

2025-05-10T04:07:00+03:00

2025-05-10T10:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

венесуэла

берлин (город)

николас мадуро

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МЕХИКО, 10 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Россию с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и высоко оценил парад на Красной площади. "Поздравляю президента Владимира Путина и весь народ России с Днем Победы. Венесуэла присутствует! Мы стали свидетелями военного парада высокого уровня, посвященного 80-летию победы Красной армии над нацизмом и фашизмом", — написал венесуэльский лидер в своем Telegram-канале. Ранее правительство Боливарианской Республики заявило, что Красная армия в 1945 году "положила конец фантазии о высшей расе", и подчеркнуло, что победа в Берлине была "победой человечества над варварством". В Каракасе отметили, что чтят память советских героев и считают их подвиг моральным ориентиром, особенно в условиях, когда историческая правда подвергается искажению. Мадуро посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html

россия

венесуэла

берлин (город)

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россия, венесуэла, берлин (город), николас мадуро, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне