https://ria.ru/20250510/lula--2016191257.html

Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией

Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией

Праздновать 9 Мая должна была вся Европа, непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает Победу над... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:19:00+03:00

2025-05-10T12:19:00+03:00

2025-05-10T12:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

европа

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздновать 9 Мая должна была вся Европа, непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает Победу над нацизмом, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. "Европе вчера (9 мая - ред.) нужно было праздновать... Франции нужно было праздновать, Германии нужно было праздновать вчера, потому что благодаря тому, что случилось в 1945 году, нацизм был побежден. Праздник должен был быть во всей Европе вчера, в День Победы над нацизмом. Не знаю, как можно критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек, за проведение торжеств... Не понимаю, потому что и Бразилия проводила", - сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию. День Победы в Бразилии отмечается 8 мая, в 2025 году празднование прошло с участием министра обороны страны. По данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллиона человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.

https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html

бразилия

россия

европа

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80-летие победы в великой отечественной войне, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, европа, в мире