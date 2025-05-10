Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:19 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/lula--2016191257.html
Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией
Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией
Праздновать 9 Мая должна была вся Европа, непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает Победу над... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:19:00+03:00
2025-05-10T12:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздновать 9 Мая должна была вся Европа, непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает Победу над нацизмом, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. "Европе вчера (9 мая - ред.) нужно было праздновать... Франции нужно было праздновать, Германии нужно было праздновать вчера, потому что благодаря тому, что случилось в 1945 году, нацизм был побежден. Праздник должен был быть во всей Европе вчера, в День Победы над нацизмом. Не знаю, как можно критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек, за проведение торжеств... Не понимаю, потому что и Бразилия проводила", - сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию. День Победы в Бразилии отмечается 8 мая, в 2025 году празднование прошло с участием министра обороны страны. По данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллиона человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html
бразилия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_894568978941258184bc878b2e72f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, европа, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, Европа, В мире
Президент Бразилии: Европа должна была праздновать 9 мая вместе с Россией

Лидер Бразилии Лула да Силва: с Россией праздновать 9 мая должна была вся Европа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Праздновать 9 Мая должна была вся Европа, непонятно, как можно критиковать за проведение этих торжеств Россию, которая, как и Бразилия, отмечает Победу над нацизмом, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Европе вчера (9 мая - ред.) нужно было праздновать... Франции нужно было праздновать, Германии нужно было праздновать вчера, потому что благодаря тому, что случилось в 1945 году, нацизм был побежден. Праздник должен был быть во всей Европе вчера, в День Победы над нацизмом. Не знаю, как можно критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек, за проведение торжеств... Не понимаю, потому что и Бразилия проводила", - сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в Россию.
День Победы в Бразилии отмечается 8 мая, в 2025 году празднование прошло с участием министра обороны страны.
По данным Минобороны РФ, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллиона человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.
Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияРоссияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала