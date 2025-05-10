https://ria.ru/20250510/liviya-2016239660.html

Командующий ливийской армией провел переговоры с Белоусовым

Командующий ливийской армией провел переговоры с Белоусовым - РИА Новости, 10.05.2025

Командующий ливийской армией провел переговоры с Белоусовым

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудил в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым укрепление военного сотрудничества между... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:24:00+03:00

2025-05-10T18:24:00+03:00

2025-05-10T18:25:00+03:00

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БЕЙРУТ, 10 мая - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар обсудил в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым укрепление военного сотрудничества между двумя странами, сообщается в заявлении пресс-службы главного командования ливийской национальной армии. "В рамках встречи главнокомандующего Вооруженными силами, маршала Халифы Абу аль-Касима Хафтара с министром обороны России Андреем Белоусовым в российской столице Москве стороны обсудили последние региональные события, а также пути укрепления военного сотрудничества и координации усилий по ряду вопросов", - написано в заявлении. Согласно заявлению, Белоусов выразил признательность за роль командующего в обеспечении безопасности и стабильности в Ливии, его постоянную поддержку стабильности в регионе и укрепления региональной безопасности, "подтвердив стремление своей страны к развитию стратегического партнерства между двумя государствами в интересах обеих сторон".

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в мире, россия, ливия, халифа хафтар, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф