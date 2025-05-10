https://ria.ru/20250510/livan-2016262021.html

В Ливане прошел концерт к юбилею Победы

В Ливане прошел концерт к юбилею Победы - РИА Новости, 10.05.2025

В Ливане прошел концерт к юбилею Победы

Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T22:40:00+03:00

2025-05-10T22:40:00+03:00

2025-05-10T22:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ливан

россия

александр рудаков (посол россии в ливане )

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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БААЛЬБЕК, 10 мая - РИА Новости. Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости. На сцене в древнем храме Бахуса (Вакха) выступили артисты Московского театра музыки и драмы Verdi Hall, исполнившие известные русские песни. Концерт смогли посмотреть сотни местных жителей и российских соотечественников из разных районов Ливана, среди почетных гостей присутствовал посол России в Бейруте Александр Рудаков. Храмовый комплекс в Баальбеке, расположенный в долине Бекаа, представляет собой один из величайших памятников римской архитектуры, сохранившихся до наших дней. этот комплекс продолжает служить живым центром культуры. С 1956 года здесь проводится Международный фестиваль, ставший символом художественного возрождения Ливана. На его сцене выступали такие мировые звезды, как Стинг, Шарль Азнавур, Пласидо Доминго, Элла Фицджеральд, Жан-Мишель Жарр, а также легенды арабской музыки - Файруз и Умм Кульсум.

https://ria.ru/20250510/lyayen-2016187388.html

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ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы