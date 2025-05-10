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В Ливане прошел концерт к юбилею Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:40 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/livan-2016262021.html
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы
Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:40:00+03:00
2025-05-10T22:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливан
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
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БААЛЬБЕК, 10 мая - РИА Новости. Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости. На сцене в древнем храме Бахуса (Вакха) выступили артисты Московского театра музыки и драмы Verdi Hall, исполнившие известные русские песни. Концерт смогли посмотреть сотни местных жителей и российских соотечественников из разных районов Ливана, среди почетных гостей присутствовал посол России в Бейруте Александр Рудаков. Храмовый комплекс в Баальбеке, расположенный в долине Бекаа, представляет собой один из величайших памятников римской архитектуры, сохранившихся до наших дней. этот комплекс продолжает служить живым центром культуры. С 1956 года здесь проводится Международный фестиваль, ставший символом художественного возрождения Ливана. На его сцене выступали такие мировые звезды, как Стинг, Шарль Азнавур, Пласидо Доминго, Элла Фицджеральд, Жан-Мишель Жарр, а также легенды арабской музыки - Файруз и Умм Кульсум.
https://ria.ru/20250510/lyayen-2016187388.html
https://ria.ru/20250510/kontsert-2016191620.html
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ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы

В древнем Баальбеке в Ливане прошел концерт к 80-летию Победы

© Фото : Bruno Cervera on UnsplashМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Bruno Cervera on Unsplash
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БААЛЬБЕК, 10 мая - РИА Новости. Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости.
На сцене в древнем храме Бахуса (Вакха) выступили артисты Московского театра музыки и драмы Verdi Hall, исполнившие известные русские песни.
Фон дер Ляйен в Люксембурге встретили песней День Победы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Вчера, 11:51
Концерт смогли посмотреть сотни местных жителей и российских соотечественников из разных районов Ливана, среди почетных гостей присутствовал посол России в Бейруте Александр Рудаков.
Храмовый комплекс в Баальбеке, расположенный в долине Бекаа, представляет собой один из величайших памятников римской архитектуры, сохранившихся до наших дней. этот комплекс продолжает служить живым центром культуры. С 1956 года здесь проводится Международный фестиваль, ставший символом художественного возрождения Ливана. На его сцене выступали такие мировые звезды, как Стинг, Шарль Азнавур, Пласидо Доминго, Элла Фицджеральд, Жан-Мишель Жарр, а также легенды арабской музыки - Файруз и Умм Кульсум.
Концерт Победы у Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Концерт Победы у Московского Кремля
Вчера, 12:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛиванРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )В мире80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
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