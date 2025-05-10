https://ria.ru/20250510/livan-2016262021.html
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы
Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:40:00+03:00
2025-05-10T22:40:00+03:00
2025-05-10T22:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливан
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_0:0:6016:3384_1920x0_80_0_0_86a60fe3e5bf2ba797cabee43d463d7f.jpg
БААЛЬБЕК, 10 мая - РИА Новости. Концерт "Во славу Великой Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся в древнем римском храмовом комплексе в Баальбеке на востоке Ливана, передает корреспондент РИА Новости. На сцене в древнем храме Бахуса (Вакха) выступили артисты Московского театра музыки и драмы Verdi Hall, исполнившие известные русские песни. Концерт смогли посмотреть сотни местных жителей и российских соотечественников из разных районов Ливана, среди почетных гостей присутствовал посол России в Бейруте Александр Рудаков. Храмовый комплекс в Баальбеке, расположенный в долине Бекаа, представляет собой один из величайших памятников римской архитектуры, сохранившихся до наших дней. этот комплекс продолжает служить живым центром культуры. С 1956 года здесь проводится Международный фестиваль, ставший символом художественного возрождения Ливана. На его сцене выступали такие мировые звезды, как Стинг, Шарль Азнавур, Пласидо Доминго, Элла Фицджеральд, Жан-Мишель Жарр, а также легенды арабской музыки - Файруз и Умм Кульсум.
https://ria.ru/20250510/lyayen-2016187388.html
https://ria.ru/20250510/kontsert-2016191620.html
ливан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/75/1527747589_464:0:5819:4016_1920x0_80_0_0_a358493d01c7fc91c55a84dcd71ffce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Ливане прошел концерт к юбилею Победы
В древнем Баальбеке в Ливане прошел концерт к 80-летию Победы