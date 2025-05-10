https://ria.ru/20250510/kuba-2016156340.html

Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву

Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву - РИА Новости, 10.05.2025

Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву

Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T06:58:00+03:00

2025-05-10T06:58:00+03:00

2025-05-10T06:58:00+03:00

россия

куба

москва

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес. "Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду", - написал политик в своем блоге в Х. Кубинский лидер в ходе визита в Россию 7 мая встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015857602.html

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куба

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