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Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву - РИА Новости, 10.05.2025
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06:58 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kuba-2016156340.html
Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву
Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву
Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T06:58:00+03:00
2025-05-10T06:58:00+03:00
россия
куба
москва
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес. "Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду", - написал политик в своем блоге в Х. Кубинский лидер в ходе визита в Россию 7 мая встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.
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россия, куба, москва, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
Россия, Куба, Москва, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы рассказал, какие вопросы поднимались в ходе визита в Москву

Президент Диас-Канель: Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Мигель Диас-Канель во время встречи
Владимир Путин и Мигель Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и Мигель Диас-Канель во время встречи. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Россия неравнодушна к экономическому положению Кубы, эти вопросы обсуждались в ходе визита кубинской делегации на празднование 80-летия Победы в Москве, сообщил кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Мы возвращаемся на родину, прощаясь с Россией, где мы пережили дни интенсивных эмоций и многообещающих диалогов. Наши друзья неравнодушны к нашему экономическому положению, и мы обсуждали это во время визита. Россия победила фашизм. Куба победит блокаду", - написал политик в своем блоге в Х.
Кубинский лидер в ходе визита в Россию 7 мая встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а в пятницу присутствовал на военном параде на Красной площади и вместе с другими лидерами стал гостем торжественного приема от имени президента России в честь Дня Победы. По окончании приема Путин лично провожал высоких гостей, кратко беседуя с ними. "Мы остаемся в контакте и продолжим работу", - сказал Путин президенту Кубы.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия дала достойный ответ на экспансию НАТО, заявил президент Кубы
8 мая, 19:38
 
РоссияКубаМоскваВладимир ПутинМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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