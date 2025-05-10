https://ria.ru/20250510/kreml-2016142539.html
Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая
Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая - РИА Новости, 10.05.2025
Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 10 мая, говорится в информационном сообщении... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:10:00+03:00
2025-05-10T00:10:00+03:00
2025-05-10T00:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 10 мая, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ. "Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250418/putin-2011950080.html
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россия
Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая
Церемония развода караулов на Соборной площади в Москве не состоится 10 мая