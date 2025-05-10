https://ria.ru/20250510/kreml-2016142539.html

Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая

Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая - РИА Новости, 10.05.2025

Церемония развода караулов в Кремле не будет проводиться 10 мая

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 10 мая, говорится в информационном сообщении... РИА Новости, 10.05.2025

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россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля не будет проводиться 10 мая, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ. "Десятого мая 2025 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250418/putin-2011950080.html

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