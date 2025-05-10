https://ria.ru/20250510/kosmetika-2016163606.html

США вновь начали поставлять в Россию косметику

США вновь начали поставлять в Россию косметику - РИА Новости, 10.05.2025

США вновь начали поставлять в Россию косметику

США вновь стали поставлять в Россию косметику, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:04:00+03:00

2025-05-10T09:04:00+03:00

2025-05-10T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США вновь стали поставлять в Россию косметику, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.Поставки из Штатов возобновились в феврале, хотя и всего на 15,8 тысячи долларов. В марте импорт вырос уже до 504 тысяч, что стало максимальным значением за три года.Главным образом российские компании в марте ввозили румяна — 493,6 тысячи долларов, а также лак и уход для ногтей — десять тысяч. Стабильные поставки американской косметики прекратились в июне 2023-го, при этом небольшую партию, всего на несколько тысяч долларов, отгрузили в Россию в октябре прошлого года.

https://ria.ru/20250509/soyuzniki-2015899546.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015829799.html

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2025

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россия, сша, в мире, экономика