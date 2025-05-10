На Западе раскрыли, на что решилась Украина из-за парада в Москве
Кошкович: Киев начал спецоперацию против Венгрии из-за парада в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина начала спецоперацию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения ЕС и злости из-за успешного проведения парада Победы в Москве, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Так он отреагировал на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
Так он отреагировал на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште.
"Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима", — говорится в публикации.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.
В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.
Сийярто назвал заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию, украинской пропагандой.
Украина оплатила продолжение войны
Вчера, 08:00