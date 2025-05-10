https://ria.ru/20250510/koshkovich-2016162424.html

На Западе раскрыли, на что решилась Украина из-за парада в Москве

На Западе раскрыли, на что решилась Украина из-за парада в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

На Западе раскрыли, на что решилась Украина из-за парада в Москве

Украина начала спецоперацию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения ЕС и злости из-за успешного проведения парада Победы в Москве, написал... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:51:00+03:00

2025-05-10T08:51:00+03:00

2025-05-10T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина начала спецоперацию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения ЕС и злости из-за успешного проведения парада Победы в Москве, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. Так он отреагировал на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто сообщил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. "Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС для вашего коррумпированного, агрессивного режима", — говорится в публикации. В пятницу СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая вела шпионскую деятельность, задержаны два агента: 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. По версии украинской спецслужбы, их задачей был сбор информации о Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона. Кроме того, они якобы должны были находить и передавать венгерской стороне данные о потерях украинской армии и актуальных событиях с линии фронта.Сийярто назвал заявление СБУ о двух шпионах, якобы работавших на Венгрию, украинской пропагандой.

https://ria.ru/20250510/zakharova-2016175438.html

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, андрей сибига, евросоюз, москва