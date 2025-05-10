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Россия и Вьетнам договорились наращивать экономическую кооперацию - РИА Новости, 10.05.2025
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17:52 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kooperatsiya-2016235965.html
Россия и Вьетнам договорились наращивать экономическую кооперацию
Россия и Вьетнам договорились наращивать экономическую кооперацию - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились наращивать экономическую кооперацию
Россия и Вьетнам договорились наращивать торгово-экономическую кооперацию, оказывать поддержку предпринимателям обеих стран в реализации совместных проектов,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:52:00+03:00
2025-05-10T17:52:00+03:00
вьетнам
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать торгово-экономическую кооперацию, оказывать поддержку предпринимателям обеих стран в реализации совместных проектов, углублять сотрудничество в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, включая увеличение поставок сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, следует из совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны подчеркивают необходимость максимально эффективного использования потенциала и возможностей сотрудничества для наращивания торгово-экономической кооперации, прежде всего в торгово-инвестиционной и кредитно-финансовой сферах, в соответствии с международным правом и законодательством двух стран, обеспечения сбалансированного характера товарооборота, диверсификации экспортных поставок неконкурирующих товаров на рынки друг друга", - говорится в документе. Кроме этого, РФ и Вьетнам подчеркнули востребованность расширения и диверсификации сфер приложения капитала как из России во Вьетнам, так и из Вьетнама в Россию, выразили готовность создавать благоприятные условия и оказывать поддержку предпринимателям обеих стран в выстраивании прямого взаимодействия, максимальном использовании потенциала для реализации совместных проектов в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики, научно-технологической и информационной сферах, цифровой трансформации. Россия и Вьетнам также договорились осуществлять тесное и эффективное взаимодействие в горнодобывающей промышленности, в сфере транспорта, судо- и машиностроения, модернизации железных дорог, расширения транспортных коридоров между двумя государствами в целях продвижения торговли и инвестиций. Отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, включая увеличение поставок сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, а также стимулирование деловых кругов двух стран к созданию соответствующих совместных предприятий. Стороны также поддержали проведение переговоров между ЕАЭС и Вьетнамом по вопросам наращивания экспорта и устранения технических барьеров во взаимной торговле.
https://ria.ru/20250510/klimat-2016234400.html
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вьетнам, россия, евразийский экономический союз
Вьетнам, Россия, Евразийский экономический союз
Россия и Вьетнам договорились наращивать экономическую кооперацию

Россия и Вьетнам договорились наращивать торгово-экономическую кооперацию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились наращивать торгово-экономическую кооперацию, оказывать поддержку предпринимателям обеих стран в реализации совместных проектов, углублять сотрудничество в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, включая увеличение поставок сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, следует из совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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"Стороны подчеркивают необходимость максимально эффективного использования потенциала и возможностей сотрудничества для наращивания торгово-экономической кооперации, прежде всего в торгово-инвестиционной и кредитно-финансовой сферах, в соответствии с международным правом и законодательством двух стран, обеспечения сбалансированного характера товарооборота, диверсификации экспортных поставок неконкурирующих товаров на рынки друг друга", - говорится в документе.
Кроме этого, РФ и Вьетнам подчеркнули востребованность расширения и диверсификации сфер приложения капитала как из России во Вьетнам, так и из Вьетнама в Россию, выразили готовность создавать благоприятные условия и оказывать поддержку предпринимателям обеих стран в выстраивании прямого взаимодействия, максимальном использовании потенциала для реализации совместных проектов в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и энергетики, научно-технологической и информационной сферах, цифровой трансформации.
Россия и Вьетнам также договорились осуществлять тесное и эффективное взаимодействие в горнодобывающей промышленности, в сфере транспорта, судо- и машиностроения, модернизации железных дорог, расширения транспортных коридоров между двумя государствами в целях продвижения торговли и инвестиций. Отметили важность наращивания кооперации в области сельского, рыбного и лесного хозяйства, включая увеличение поставок сельскохозяйственной продукции и ее продвижение на рынки друг друга, а также стимулирование деловых кругов двух стран к созданию соответствующих совместных предприятий.
Стороны также поддержали проведение переговоров между ЕАЭС и Вьетнамом по вопросам наращивания экспорта и устранения технических барьеров во взаимной торговле.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Вчера, 17:34
 
ВьетнамРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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