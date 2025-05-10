https://ria.ru/20250510/kontsert-2016191620.html

Концерт Победы у Московского Кремля

Концерт Победы у Московского Кремля - РИА Новости, 10.05.2025

Концерт Победы у Московского Кремля

Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.

2025-05-10T12:24:00+03:00

2025-05-10T12:24:00+03:00

2025-05-10T12:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

александра пахмутова

ильдар абдразаков

москва

новости культуры

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На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета.В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.

москва

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Концерт Победы у Московского Кремля Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля. На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета. В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран. 2025-05-10T12:24 true PT11M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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