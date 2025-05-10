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Концерт Победы у Московского Кремля - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:24 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kontsert-2016191620.html
Концерт Победы у Московского Кремля
Концерт Победы у Московского Кремля - РИА Новости, 10.05.2025
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.
2025-05-10T12:24:00+03:00
2025-05-10T12:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
александра пахмутова
ильдар абдразаков
москва
новости культуры
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На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета.В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
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353
60
353
60
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля. На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета. В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, александра пахмутова, ильдар абдразаков, москва, новости культуры, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Александра Пахмутова, Ильдар Абдразаков, Москва, Новости культуры
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.
2025-05-10T12:24
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Концерт Победы у Московского Кремля

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Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.
На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета.
В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидео80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыАлександра ПахмутоваИльдар АбдразаковМоскваНовости культуры
 
 
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