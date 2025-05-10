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Концерт Победы у Московского Кремля
Концерт Победы у Московского Кремля - РИА Новости, 10.05.2025
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.
2025-05-10T12:24:00+03:00
2025-05-10T12:24:00+03:00
2025-05-10T12:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
александра пахмутова
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На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета.В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016190878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e21febe66ff9e56ecde40554fd76b82.jpg
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.
На сцене выступили оперный певец Ильдар Абдразаков, пианист Борис Березовский, композиторы Александра Пахмутова и Александр Зацепин, актеры Сергей Гармаш, Владимир Машков, Константин Хабенский, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр под художественным руководством Юрия Башмета.
В качестве почетных гостей на концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
2025-05-10T12:24
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PT11M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, александра пахмутова, ильдар абдразаков, москва, новости культуры, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Александра Пахмутова, Ильдар Абдразаков, Москва, Новости культуры
Концерт Победы у Московского Кремля
Главный концерт к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялся 9 мая у стен Московского Кремля.