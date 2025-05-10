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В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:58 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/kontsert-2016180442.html
В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы
В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2025
В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы
Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:58:00+03:00
2025-05-10T10:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
найиб букеле
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства страны и стал свидетельством высокого уровня солидарности и дружбы между двумя государствами, рассказал РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Сальвадоре Александр Илюхин. "Правительство Сальвадора поддержало нашу инициативу, и министр культуры дал разрешение для проведения мероприятия в Национальном театре без какой-либо оплаты. Фактически сальвадорская сторона выступила его коспонсором", - заявил РИА Новости Илюхин. На сцене Национального театра выступили сальвадорские артисты во главе с российской пианисткой Ириной Бирюковой. В их исполнении прозвучали известные советские песни времен войны, а сам концерт получил широкий отклик среди зрителей и в местных СМИ. По словам российского дипломата, камерный зал был переполнен - около 200 желающих не смогли попасть на мероприятие из-за невозможности разместить всех зрителей. Концерт посетил вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, депутаты национального парламента и Парламентской ассамблеи Центральной Америки, а также послы Кубы, Мексики, Перу и Палестины. В зале присутствовали представители русской общины, а также граждане Литвы, Украины, Белоруссии и других стран, проживающие в республике. Высокий уровень представительства властей Сальвадора на мероприятии, как отметил Илюхин, отражает готовность страны к укреплению связей с Россией. "Готовность Сальвадора проводить такие мероприятия подчеркивает то, что они поддерживают нас. После начала СВО президент Найиб Букеле дал указание правительству не выступать с заявлениями против России и дистанцироваться от критики в международных организациях, отстраниться от агрессивных заявлений США и ЕС. Это говорит о готовности к углублению двустороннего сотрудничества", - добавил Илюхин.
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80-летие победы в великой отечественной войне, найиб букеле, сальвадор, россия, центральная америка, евросоюз, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Найиб Букеле, Сальвадор, Россия, Центральная Америка, Евросоюз, В мире
В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы

Концерт ко Дню Победы прошел в Сальвадоре при поддержке правительства страны

© Fotolia / filipefrazaoВид на бразильский город Салвадор
Вид на бразильский город Салвадор - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Fotolia / filipefrazao
Вид на бразильский город Салвадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства страны и стал свидетельством высокого уровня солидарности и дружбы между двумя государствами, рассказал РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Сальвадоре Александр Илюхин.
«
"Правительство Сальвадора поддержало нашу инициативу, и министр культуры дал разрешение для проведения мероприятия в Национальном театре без какой-либо оплаты. Фактически сальвадорская сторона выступила его коспонсором", - заявил РИА Новости Илюхин.
На сцене Национального театра выступили сальвадорские артисты во главе с российской пианисткой Ириной Бирюковой. В их исполнении прозвучали известные советские песни времен войны, а сам концерт получил широкий отклик среди зрителей и в местных СМИ.
По словам российского дипломата, камерный зал был переполнен - около 200 желающих не смогли попасть на мероприятие из-за невозможности разместить всех зрителей. Концерт посетил вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, депутаты национального парламента и Парламентской ассамблеи Центральной Америки, а также послы Кубы, Мексики, Перу и Палестины. В зале присутствовали представители русской общины, а также граждане Литвы, Украины, Белоруссии и других стран, проживающие в республике.
Высокий уровень представительства властей Сальвадора на мероприятии, как отметил Илюхин, отражает готовность страны к укреплению связей с Россией. "Готовность Сальвадора проводить такие мероприятия подчеркивает то, что они поддерживают нас. После начала СВО президент Найиб Букеле дал указание правительству не выступать с заявлениями против России и дистанцироваться от критики в международных организациях, отстраниться от агрессивных заявлений США и ЕС. Это говорит о готовности к углублению двустороннего сотрудничества", - добавил Илюхин.
Астана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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