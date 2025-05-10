https://ria.ru/20250510/kontsert-2016180442.html

В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы

В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2025

В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы

Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:58:00+03:00

2025-05-10T10:58:00+03:00

2025-05-10T10:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

найиб букеле

сальвадор

россия

центральная америка

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147318/67/1473186743_0:280:3000:1968_1920x0_80_0_0_d8be2491153cad6cbc0535df2da186a7.jpg

МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства страны и стал свидетельством высокого уровня солидарности и дружбы между двумя государствами, рассказал РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Сальвадоре Александр Илюхин. "Правительство Сальвадора поддержало нашу инициативу, и министр культуры дал разрешение для проведения мероприятия в Национальном театре без какой-либо оплаты. Фактически сальвадорская сторона выступила его коспонсором", - заявил РИА Новости Илюхин. На сцене Национального театра выступили сальвадорские артисты во главе с российской пианисткой Ириной Бирюковой. В их исполнении прозвучали известные советские песни времен войны, а сам концерт получил широкий отклик среди зрителей и в местных СМИ. По словам российского дипломата, камерный зал был переполнен - около 200 желающих не смогли попасть на мероприятие из-за невозможности разместить всех зрителей. Концерт посетил вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, депутаты национального парламента и Парламентской ассамблеи Центральной Америки, а также послы Кубы, Мексики, Перу и Палестины. В зале присутствовали представители русской общины, а также граждане Литвы, Украины, Белоруссии и других стран, проживающие в республике. Высокий уровень представительства властей Сальвадора на мероприятии, как отметил Илюхин, отражает готовность страны к укреплению связей с Россией. "Готовность Сальвадора проводить такие мероприятия подчеркивает то, что они поддерживают нас. После начала СВО президент Найиб Букеле дал указание правительству не выступать с заявлениями против России и дистанцироваться от критики в международных организациях, отстраниться от агрессивных заявлений США и ЕС. Это говорит о готовности к углублению двустороннего сотрудничества", - добавил Илюхин.

https://ria.ru/20250510/marafon--2016178154.html

сальвадор

россия

центральная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, найиб букеле, сальвадор, россия, центральная америка, евросоюз, в мире