В Сальвадоре прошел концерт ко Дню Победы
Концерт ко Дню Победы прошел в Сальвадоре при поддержке правительства страны
Вид на бразильский город Салвадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Торжественный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Национальном театре Сальвадора при активной поддержке правительства страны и стал свидетельством высокого уровня солидарности и дружбы между двумя государствами, рассказал РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Сальвадоре Александр Илюхин.
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"Правительство Сальвадора поддержало нашу инициативу, и министр культуры дал разрешение для проведения мероприятия в Национальном театре без какой-либо оплаты. Фактически сальвадорская сторона выступила его коспонсором", - заявил РИА Новости Илюхин.
На сцене Национального театра выступили сальвадорские артисты во главе с российской пианисткой Ириной Бирюковой. В их исполнении прозвучали известные советские песни времен войны, а сам концерт получил широкий отклик среди зрителей и в местных СМИ.
По словам российского дипломата, камерный зал был переполнен - около 200 желающих не смогли попасть на мероприятие из-за невозможности разместить всех зрителей. Концерт посетил вице-президент Сальвадора Феликс Уйоа, депутаты национального парламента и Парламентской ассамблеи Центральной Америки, а также послы Кубы, Мексики, Перу и Палестины. В зале присутствовали представители русской общины, а также граждане Литвы, Украины, Белоруссии и других стран, проживающие в республике.
Высокий уровень представительства властей Сальвадора на мероприятии, как отметил Илюхин, отражает готовность страны к укреплению связей с Россией. "Готовность Сальвадора проводить такие мероприятия подчеркивает то, что они поддерживают нас. После начала СВО президент Найиб Букеле дал указание правительству не выступать с заявлениями против России и дистанцироваться от критики в международных организациях, отстраниться от агрессивных заявлений США и ЕС. Это говорит о готовности к углублению двустороннего сотрудничества", - добавил Илюхин.