https://ria.ru/20250510/konflikt-2016210209.html

Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп

Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 10.05.2025

Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп

Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:04:00+03:00

2025-05-10T15:04:00+03:00

2025-05-10T18:21:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня", — написал американский лидер.Первый вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным вступлением договора в силу. МИД Индии уточнил, что его действие началось с 17:00 (14:30 мск) в субботу.В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016179400.html

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

https://ria.ru/20250510/pakistan-2016178379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, пакистан, сша, обострение отношений индии и пакистана, операция синдур в пакистане, дональд трамп, марко рубио