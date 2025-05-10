Рейтинг@Mail.ru
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 10.05.2025 (обновлено: 18:21 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/konflikt-2016210209.html
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп - РИА Новости, 10.05.2025
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп
Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:04:00+03:00
2025-05-10T18:21:00+03:00
в мире
индия
пакистан
сша
обострение отношений индии и пакистана
операция синдур в пакистане
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016170388_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_31c10c57ec96137dfe5abad757b50daf.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social."После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня", — написал американский лидер.Первый вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным вступлением договора в силу. МИД Индии уточнил, что его действие началось с 17:00 (14:30 мск) в субботу.В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016179400.html
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016178379.html
индия
пакистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016170388_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9b8b84c536ccf1ae3524afd362152d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, сша, обострение отношений индии и пакистана, операция синдур в пакистане, дональд трамп, марко рубио
В мире, Индия, Пакистан, США, Обострение отношений Индии и Пакистана, Операция Синдур в Пакистане, Дональд Трамп, Марко Рубио
Индия и Пакистан согласились на прекращение огня, заявил Трамп

Трамп: Индия и Пакистан согласились на прекращение огня после переговоров с США

© AP Photo / Prabhjot GillПолицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти Индии и Пакистана согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"После долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника, я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня", — написал американский лидер.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Глава МИД Пакистана высказался о возможности перемирия с Индией
Вчера, 10:52
Первый вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным вступлением договора в силу. МИД Индии уточнил, что его действие началось с 17:00 (14:30 мск) в субботу.
В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что Исламабад и Нью-Дели согласились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Конфликт двух ядерных держав: первая кровь, первые уроки
8 мая, 08:00

Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
Ночью 7 мая Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, в свою очередь, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
В субботу телеканал Geo передал, что Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
Запуск ракеты Хатф-IX (НАСР) ВС Пакистана - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Минобороны Пакистана высказалось о возможности применения ядерного оружия
Вчера, 10:44
 
В миреИндияПакистанСШАОбострение отношений Индии и ПакистанаОперация Синдур в ПакистанеДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала