https://ria.ru/20250510/konflikt-2016151656.html

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:16:00+03:00

2025-05-10T03:16:00+03:00

2025-05-10T08:34:00+03:00

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обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности."Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", - говорится в материале.Как сообщил телеканал Geo, Пакистан уничтожил ракетный склад предприятия BrahMos на территории Индии и авиабазу Адампур.Кроме того, по заверениям пакистанской стороны, в Индии выведено из строя 70% электросети.Позже информационное агентство PTI со ссылкой на официальные лица сообщила, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир."Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении.После старта первого этапа операции премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел совещание с национальным командованием страны.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015816504.html

https://ria.ru/20250507/indija-2015708716.html

https://ria.ru/20250508/indija-2015720411.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, брамос, geo, обострение отношений между индией и пакистаном