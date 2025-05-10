Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
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"Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", - говорится в материале.
Кроме того, по заверениям пакистанской стороны, в Индии выведено из строя 70% электросети.
Позже информационное агентство PTI со ссылкой на официальные лица сообщила, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир.
"Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении.
После старта первого этапа операции премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел совещание с национальным командованием страны.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.