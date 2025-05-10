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Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
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03:16 10.05.2025 (обновлено: 08:34 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/konflikt-2016151656.html
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии
Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:16:00+03:00
2025-05-10T08:34:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
брамос
geo
обострение отношений между индией и пакистаном
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.&quot;Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии&quot;, - говорится в материале.Как сообщил телеканал Geo, Пакистан уничтожил ракетный склад предприятия BrahMos на территории Индии и авиабазу Адампур.Кроме того, по заверениям пакистанской стороны, в Индии выведено из строя 70% электросети.Позже информационное агентство PTI со ссылкой на официальные лица сообщила, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир."Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении.После старта первого этапа операции премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел совещание с национальным командованием страны.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250508/moskva-2015816504.html
https://ria.ru/20250507/indija-2015708716.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, брамос, geo, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Брамос, Geo, Обострение отношений между Индией и Пакистаном

Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии

© AP Photo / Rebecca SantanaПакистанские военные
Пакистанские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Rebecca Santana
Пакистанские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, сообщает телеканал Geo со ссылкой на источники в службе безопасности.
«

"Пакистан начал крупномасштабную военную операцию ... в качестве прямого ответа на продолжительные провокации Индии", - говорится в материале.

Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Киргизия призвала Индию и Пакистан проявить сдержанность
8 мая, 16:27
Как сообщил телеканал Geo, Пакистан уничтожил ракетный склад предприятия BrahMos на территории Индии и авиабазу Адампур.
Кроме того, по заверениям пакистанской стороны, в Индии выведено из строя 70% электросети.
Позже информационное агентство PTI со ссылкой на официальные лица сообщила, что три человека, в том числе высокопоставленный индийский чиновник, тяжело ранены при ударах Пакистана по региону Джамму и Кашмир.
"Высокопоставленное государственное лицо находится среди трех человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир", — говорится в сообщении.
После старта первого этапа операции премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел совещание с национальным командованием страны.
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Индия и Пакистан не готовы к решению кашмирского вопроса, считает эксперт
7 мая, 23:21
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи властей в Исламабаде с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти Пакистана, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что руководство в Исламабаде оставляет за собой право на адекватный ответ.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Глава МИД Пакистана заявил о контактах с Индией на фоне эскалации
8 мая, 03:12
 
В миреПакистанИндияКашмирБрамосGeoОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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